Lombardia | da Regione fondi per 70mila euro a radio e tv locali

Caso Yara : targa a Consiglio Regione Lombardia per patrocinio manifestazione : Milano, 10 set. (AdnKronos) - Una targa per sottolineare "con stima e riconoscenza" la vicinanza del Consiglio regionale della Lombardia all’edizione del Torneo 'La Passione di Yara', apertasi ieri a Valbrembo, in provincia di Bergamo, manifestazione sportiva che si sta svolgendo con il patrocinio d

Lombardia : Fermi - Regione punta a potenziare presidi ospedalieri (2) : (AdnKronos) - All’Ospedale di Cantù invece i volontari del Cisom di Como impegnati saranno 8 a partire dalle prossime settimane, non appena concluso l’iter autorizzativo: qui la media di pazienti che accedono ogni giorno al pronto soccorso è di circa 80. L’iniziativa in entrambe le strutture avrà ca

Lombardia : Fermi - Regione punta a potenziare presidi ospedalieri : Milano, 10 set. (AdnKronos) - "Il volontariato si conferma una risorsa indispensabile per garantire servizi socioassitenziali sempre più puntuali e tempestivi e, in una logica di sussidiarietà, le associazioni territoriali sono indispensabili per consentire alle istituzioni di dare risposte efficien

Maltempo. Danni per 37 milioni : la Regione Lombardia chiede stato di emergenza : Ammonta a 37 milioni di euro il risarcimento richiesto al Governo per i Danni da maltempo dei mesi scorsi. La

Lombardia : M5S - Regione pubblichi convenzioni autostrade : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Il M5S Lombardia ha depositato una mozione, a firma del consigliere regionale Massimo De Rosa, che sarà discussa nel prossimo consiglio regionale di martedì 11 settembre, che chiede alla Regione Lombardia di rendere pubbliche le convenzioni di Pedemontana, BreBeMi e Teem

Lombardia : M5S - Regione pubblichi convenzioni autostrade (2) : (AdnKronos) - Il senatore Gianmarco Corbetta dichiara: “Pedemontana doveva riqualificare il primo tratto della Milano–Meda ben 5 anni fa. La concessione ad Autostrada Pedemontana Lombarda spa doveva essere risolta per grave inadempimento già da tempo ma la Regione non ha vigilato e non ha fatto null

Lombardia : Cattaneo su ex Sisas - masterplan condiviso tra Regione ed enti (2) : (AdnKronos) - Nel corso dei prossimi mesi Infrastrutture Lombarde realizzerà il progetto di caratterizzazione del sito, che dovrebbe terminare nel mese di gennaio 2019. Il progetto è finalizzato ad individuare quanto sono inquinati i suoli e se si tratta di inquinamento diffuso o concentrato, elemen

Lombardia : Cattaneo su ex Sisas - masterplan condiviso tra Regione ed enti (3) : (AdnKronos) - Il parcheggio ex Sisas è uno dei primi interventi che potranno essere realizzati nell'immediato. Si tratta di un'area contigua alla stazione di Pioltello e funzionale anche al trasporto pubblico locale. "Quest'area può essere oggetto di un'iniziativa più immediata e di recupero e riuti

Dote Sport 2018 Regione Lombardia : come presentare la domanda : Cos'è la Dote Sport 2018 Questo bonus regionale è un'iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli con l'obiettivo di avvicinare i bambini all'attività ...

Maltempo : Lombardia - danni per 37 mln - Regione chiede stato di emergenza (2) : (AdnKronos) - "Sono stati stimati in totale - ha spiegato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - all'incirca 12 milioni di danni alle infrastrutture, quasi 10 milioni al territorio, 6,4 milioni a privati, 7 milioni ad attività commerciali, industriali e artigianali. Ricordo c

Maltempo : Lombardia - danni per 37 mln - Regione chiede stato di emergenza : Milano, 5 set. (AdnKronos) - Ammonta a 37 milioni di euro il risarcimento richiesto al governo per i danni da Maltempo dei mesi scorsi. La provincia più colpita è stata Mantova con oltre 16 milioni di euro di danni rilevati, seguita da Bergamo (oltre 6 milioni), Brescia (oltre 5 milioni), Sondrio (o

F1 : Gp Monza - da Regione Lombardia 45mila euro per Comuni : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia stanzia 45mila euro per i Comuni coinvolti nello svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 di domenica prossima a Monza. I fondi serviranno a per coprire i costi a carico dei Comuni che hanno sottoscritto l'adesione all'effettuazione di servizi

Lombardia : da Regione 12 mln per impianti sportivi : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - La Regione Lombardia ha stanziato quasi 12 milioni di euro per realizzare nuove strutture sportive o per riqualificare impianti esistenti. Dei fondi 8 milioni sono destinati alla realizzazione o riqualificazione degli impianti sportivi nei comuni lombardi e altri 3,17 m

Smog : da Regione Lombardia 6 mln a pmi per sostituzione veicoli commerciali : Milano, 25 ago. (AdnKronos) - E' stato approvato in giunta regionale della Lombardia il bando da 6 milioni di euro per l'acquisto di nuovi veicoli a uso commerciale a basso impatto ambientale a favore delle micro, piccole e medie imprese, che hanno sede operativa in Lombardia. Il provvedimento rient