Lo spread che cala spinge la Borsa

Borse stabili - Piazza Affari corre con banche e Tim. spread giù a 236 : Il Ftse Mib segna un netto rialzo , sull'onda delle rassicurazione del premier Conte, del ministro Tria e dei vicepremier sulla Legge di bilancio che rispetterà le regole. Anche per questo sta battendo in ritirata il differenziale tra Btp e Bund. A Milano corrono le banche e sono ben richieste le azioni di Telecom, nel giorno del cda. Euro debole nei confronti del dollaro...

FINANZA E spread/ Le 2 incognite che fanno tremare Salvini e Di Maio : Dopo la svolta moderata di Salvini e Di Maio i gestori cambiano idea sul deficit italiano. Autunno meno caldo? No, incombono fine del Qe e rischio contagio dagli emergenti. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA/ Così M5s e Lega perdono la sfida con l'Europa, int. a F. DaveriFINANZA/ Il trucco della Germania per tenere alto lo SPREAD con l'Italia, di G. Passali

Ecco come sono fatti i Cir - l'asso nella manica di Salvini che vuole fermare l'altalena dello spread : ... i Cir sono utilizzati allo scopo di investire in titoli individuati dal ministero dell'Economia e delle Finanze purché emessi a partire dal primo gennaio 2019". Per quanto riguarda le ...

Il giallo del BTp : perché lo spread è sceso e il rendimento è (di nuovo) sopra il 3% : Il cambio del parametro di riferimento per il titolo italiano disorienta (per qualche ora) gli investitori. Ma è un fenomeno puramente tecnic0....

Chi ha paura dello spread? Banche e lusso a due velocità a Piazza Affari : Milano. Non c'è pace per i titoli bancari, oggi nuovamente colpiti dalle vendite a Piazza Affari, che accelera a metà mattinata dopo un avvio cauto, in controtendenza rispetto alle altre Borse europee. Negli ultimi tre mesi i due principali istituti di credito del paese, Unicredit e Intesa Sanpaolo,

spread e tattica nei rapporti con l'Ue : Salvini da 'sfascia-Ue' a responsabile - tutti i perché della svolta moderata : Una bella manciata di rassicurazioni per far calare lo Spread, un bel po' di tattica per superare il test della manovra economica nei rapporti con l'Ue, un pizzico di conforto anche per Confindustria, che infatti oggi tira un respiro di sollievo e non invoca più la piazza. Questi sono gli ingredienti: mescolare per bene, 'et voilà'! Ecco il nuovo Matteo Salvini, decisamente più di governo eppure ancora di lotta sotto ...

Borse - Milano negativa : con lo spread in calo bene le banche : Il FTSE Mib al momento è in calo dello 0,1% a 20.581,78 dopo aver terminato la seduta precedente su dell'1,0%

Piazza Affari svetta con le banche - spread sotto i 260 punti : Il rendimento del BTp decennale va sotto il 3%. Volano Banco Bpm e Ubi Banca (+7%). In recupero Telecom. Restano in focus le tensioni internazionali, dalla crisi Argentina alla guerra commerciale Usa-Cina. Oggi riprendono i colloqui Usa-Canada sul Nafta. L'euro resta debole sotto 1,16 dollari...

Salvini - modalità rassicurante : manovra che rispetterà i vincoli. Borsa su - spread giù. Ma il m5s : Comunque ci sarà il reddito : Il vicepremier leghista cita i vari punti cari al Carroccio, dalla Flax Tax all'abolizione della Fornero. Ma non il reddito di cittadinanza, su cui è il M5s a rassicurare -

Borsa +1 - 01% grazie a banche.spread giù : 18.20 Chiusura in netto rialzo per Piazza Affari, l'unica positiva tra le Borse europee. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,01% a 20.601 punti, sostenuto dalla corsa dei titoli bancari e dal calo dello spread. A dare beneficio, sembrerebbero anche le rassicurazioni del governo sulla manovra e i vincoli Ue. In rosso gli altri listini europei, con Wall Street negativa: Londra perde lo 0,62%, Parigi segna -1,31% mentre Francoforte lascia sul terreno ...

Piazza Affari svetta con le banche. spread in calo - euro sotto 1 - 16 dollari : Corre Ubi Banca, in forte rialzo tutti gli altri istituti di credito. Occhi puntati sulle discussioni sulla Legge di Bilancio...

Effetto Fitch su spread e banche : oggi il test della Borsa : Piazza Affari ha già dimostrato di non condividere il tranquillo ottimismo del ministro dell'Economia Giovanni Tria, ma, al contrario, le preoccupazioni di Carlo Cottarelli che ha già misurato i ...

Golpe finanziario - Merrril Lynch svela il ricatto : 'Lo spread a 400 se...'. Conti e banche - verso il collasso : Italia 'ventre molle dei mercati'. I nuovi campanelli d'allarme dai buoni del Tesoro, alla vigilia del verdetto di Fitch sul rating atteso per venerdì sera, e prima di quelli di Moody's e Standard and ...

In arrivo un settembre fatto di spread - rating e banche centrali : Sempre che l'economia Usa continui a rafforzarsi come sta facendo, il modo del lavoro ad espandersi come i numeri suggeriscono e il Pil continui a crescere come sembra. Tutti elementi che il ...