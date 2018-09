Livorno | due guarigioni miracolose a Montenero Chiesa | l' annuncio del vescovo | “I

Livorno - appalti truccati sulla Protezione Civile : due arresti. Un imprenditore al telefono : “Brinderemo all’alluvione” : Cin cin. L’estate era finita da un pezzo e già cominciava il freddo: Livorno non aveva ancora finito di piangere i suoi morti, cercava le forze per ripartire, i soldi per ricostruire, le parole per incoraggiare chi aveva perso tutto. Eppure c’era chi aveva voglia di far tintinnare i bicchieri. “Brinderemo all’alluvione” diceva al telefono l’imprenditore sicuro dell’appalto del Comune. Una frase che torna ...