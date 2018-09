L' Italia inciampa sul Portogallo | André Silva condanna alla sconfitta gli azzurri

ilgiornale

(Di lunedì 10 settembre 2018) L'di Roberto Mancini delude, ancora, profondamente le tante aspettative attornonazionale. Gli, infatti, dopo il pareggio casalingo contro la Polonia, hanno perso per 1-0 a Lisbona contro ilcampione d'Europa nel 2016. La rete della vittoria porta la firma dell'ex attaccante del Milanche ha risolto la pratica in favore dei lusitani ad inizio del secondo tempo. Ilè sembrato più squadra ed ha proposto un calcio migliore rispetto all'che non ha ancora un'anima e una precisa idea di gioco. Glihanno perso meritatamente e purtroppo le note positive per Mancini sono davvero poche, visto che Chiesa a parte quasi tutti gli altri i calciatori convocati per queste due partite hanno deluso. L', dunque, in queste prime due partite di Uefa Nations League ha conquistato un solo punto e rischia già di compromettere il suo ...