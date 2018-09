L' intesa sulla Brexit potrebbe arrivare nelle prossime otto settimane | in tre tappe

huffingtonpost

(Di lunedì 10 settembre 2018) Un accordoessere raggiunto nel giro di. Sono tre lepreviste da qui a novembre: prima la riunione del 20 settembre a Salisburgo, poi il vertice europeo a metàbre, infine un summit straordinario il 13 novembre. È questa la tabella di marcia per un'accelerazione dell'ultima fase del negoziato per l'uscita del Regno Unito dell'Unione europea.La data della riunione dei capi di stato e di governo della Ue a novembre non è stata confermata finora, tuttavia le diplomazie sono al lavoro per comporre il quadro. Il negoziatore Ue Michel Barnier ha dato un messaggio distensivo indicando, nel corso di una conferenza stampa in Slovenia, che un accordo entro 8è un obiettivo "possibile e realistico" nonostante le posizionizona di libero scambio e la gestione dei confini irlandesi siano ancora lontane.Ci si ...