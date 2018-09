L’Intelligenza Artificiale sbarca nel mondo del calcio | possibile prevedere gli infortuni

Huawei Kirin 980 e Mate 20 : L’Intelligenza Artificiale come non l’avete mai vista : Il Kirin 970, presentato a Ifa nel 2017 e cuore pensante del Huawei Mate 10 Pro e del successivo P20 e P20 Pro, è stato il primo processore dell’azienda cinese ottimizzato per l’Intelligenza Artificiale. Un anno dopo, Richard Yu, ceo di Huawei, torna a Berlino per lanciare il suo successore, Kirin 980, il primo chipset del mondo da 7 nanometri, “una powerhouse completa che non solo dimostra le eccellenti potenzialità dell’AI, ma garantisce ai ...

L’Intelligenza Artificiale di Google contro gli abusi su minori : (Foto: Chesnot/Getty Images) I giganti del web hanno a cuore la delicata questione degli abusi sessuali sui minori, compito ingrato svolto da moderatori umani che si affannano a riconoscere, individuare e rimuovere contenuti illeciti. Google ha annunciato di essere in procinto di rilasciare un software gratuito che sfrutta L’intelligenza artificiale (Ia) per aiutare gli addetti e sollevarli, almeno in parte, dall’esperienza poco gratificante di ...

Obesità - L’Intelligenza Artificiale la rileva dallo spazio : Parchi, piscine e palestre. Oppure strade, fast food, supermercati e centri commerciali. A seconda di come è il quartiere in cui si vive è ora possibile calcolare la diffusione dell’Obesità tra gli abitanti di quella determinata area. Non stimando semplicemente le persone in sovrappeso, attraverso sondaggi e statistiche, ma basandosi molto più semplicemente sulle caratteristiche di un quartiere, come la distribuzione degli edifici e dei ...

Obesità e ambiente urbano : L’Intelligenza Artificiale scopre connessione grazie a immagini satellitari : Dopo l’analisi di 150.000 immagini di Google Maps, incrociando tali dati con le statistiche relative alla presenza di persone obese, l’intelligenza artificiale è stata in grado di individuare le aree nelle quali sono più concentrate. L’esperimento è stato condotto in 6 città USA: Tacoma, Los Angeles, Memphis, Bellevue, Seattle e San Antonio. “Proponiamo un metodo per valutare l’associazione tra la prevalenza ...

Sony AIBO a IFA 2018 : il cagnolino robot che si emoziona e impara grazie alL’Intelligenza artificiale : Intelligenza artificiale applicata alla meccatronica. Questo è AIBO, il cagnolino robot di Sony che, dopo una lunga progettazione (è giunto alla sesta versione) e l’arrivo sul mercato giapponese a gennaio, è stato mostrato per la prima volta in Europa. L’azienda ha infatti sfruttato la vetrina mediatica dell’IFA di Berlino per tirare la volata a questo particolare prodotto, pensato per offrire una vera e propria forma evoluta ...

LG - L’Intelligenza Artificiale a bordo degli elettrodomestici : ecco la casa del futuro : elettrodomestici di ogni tipo dotati di intelligenza artificiale. Ha le idee chiare LG in merito a quelle che saranno le case del futuro, tanto da puntare su questo leitmotiv la propria presenza all’interno dell’IFA di Berlino 2018. Tutto ruota attorno al sistema ThinQ, già visto su alcuni smartphone come G7 e V30. In pratica si tratta di una serie di funzionalità software che, attraverso l’AI appunto, automatizzano determinate ...

La bellezza e L’Intelligenza artificiale : Cos’è la bellezza? E perché definiamo bella, ad esempio, una foto? Al ritorno dalle vacanze, con centinaia di nuovi scatti registrati nella memoria di uno smartphone, immagazzinati nel cloud a futuro oblio, destinati a non essere mai stampati, e solo in minima parte condivisi sui social, forse è il momento di un bilancio. Perché quel verde dei p...

Deepfake - L’Intelligenza Artificiale per fingere di saper ballare : (Immagine: arxiv.org) Puoi rivolgerti all’intelligenza artificiale (Ia) sia che tu voglia diventare un divo (o una diva) del porno, sia che tu abbia velleità artistiche diverse e ti voglia cimentare con la danza. Il denominatore comune in questo caso è il Deepfake, tecnica che si fonda sull’Ia per mixare e sovrapporre immagini e video per restituire, nello specifico, un volto sovrapposto a un corpo altrui. Il sistema messo a punto da quattro ...

Help - L’Intelligenza Artificiale è psicopatica e dipinge male : Passare per passatisti, di questi tempi, è fin troppo facile: sei di quelli che vorrebbero tornare a prima della penicillina e, oggi come oggi, perché no?, anche a prima delle autostrade. Però, a costo di correre il rischio di essere uno vorrebbe viaggiare col cavallo a dondolo: non vi pare che con

Crea Fantastiche Immagini e Video come opere d’Arte usando L’Intelligenza Artificiale : Crea Fantastiche Immagini e Video come opere d’Arte usando l’Intelligenza Artificiale Utilizzando l’Intelligenza Artificale e le Reti Neurali, Style App prenderà una immagine o Video e applicherà uno stile grafico predefinito ai tuoi file multimediali. Per esempio, puoi fare un trasferimento di stile della “notte stellata”di Van Gogh e una immagine del tuo cane per […]

L’Intelligenza Artificiale avrà dei sentimenti? : Pubblichiamo di seguito un estratto dal libro La guerra delle intelligenze, di Laurent Alexandre (EDT, 18 euro, 307 pagg). Tutti i diritti riservati all’editore EDT. —————————————– Nonostante quanto sostengano i difensori delle tesi “spiritualiste” o “dualistiche”, secondo i quali la coscienza di sé ha bisogno di un soffio trascendente per esistere, ...