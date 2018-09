Lily Aldridge e l’orgoglio del pancione anche in passerella

vanityfair

: Ovviamente questo è solo un gesto simbolico, inoltre Lily Aldridge è un angelo di Victoria Secret e una topmodel di… - ninaskit : Ovviamente questo è solo un gesto simbolico, inoltre Lily Aldridge è un angelo di Victoria Secret e una topmodel di… - ninaskit : Brandon Maxwell ha fatto sfilare Lily Aldridge al quinto mese di gravidanza alla Fashion Week di New York! So cute… - thankumusic_ : Barbara Palvin Lily Aldridge Candice Swanepoel ovviamente solo nei miei sogni -

(Di lunedì 10 settembre 2018)sfila al quinto mesesfila al quinto mesesfila al quinto mesesfila al quinto mesesfila al quinto mesesfila al quinto mese, 32 anni, sulle passerelle della New York Fashion Week dedicate alla Primavera-Estate 209 ha sfoggiato un accessorio speciale: il suo. L’angelo di Victoria’s Secret ha sfilato al quinto mese di gravidanza, mostrando con orgoglio le forme più morbide da sotto un aderente abito rosso. Per la gioia delle colleghe (da Gigi Hadid a Joan Smalls) che, nel backstage e via social, l’hanno coccolata ed elogiata. LEGGII 50 anni di Ralph Lauren a New York Perché una mamma-modella è ancora più bella. «Sono così orgogliosa di aver sfilato incinta, è un momento che ricorderò per sempre con una grande emozione», ha poi rivelato via Instagram, ringraziando ...