Libri testo gratis a studenti medie

Padova - bimbo ipovedente senza Libri di testo per mancanza di fondi. L’Unione ciechi : “Disservizio della Regione Veneto” : Un bambino Padovano di 9 anni, autistico e ipovedente, si è visto negare per mancanza di fondi la disponibilità dei libri di testo a caratteri tipografici speciali. Dopo che il caso è stato sollevato dal Gazzettino di Padova, la presidenza nazionale delL’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (Uici) si è attivata per mettere a disposizione i libri necessari al proseguimento degli studi del bambino. A venir meno, spiega all’Ansa Marco ...