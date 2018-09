: Cia potrà usare droni per colpire terroristi in Libia - - ilfogliettone : Cia potrà usare droni per colpire terroristi in Libia - - TelevideoRai101 : Libia:Cia userà droni contro terroristi - Peonia249 : RT @thewondergeezer: Governo di Al-Sarraj riconosciuto dalla comunità internazionale. Francia, lavora perché quel Governo cada, a costo di… -

La Cia è nuovamente pronta a condurre attacchi segreti in Africai militanti di al Qaida e dell'Isis attraverso l'uso diposizionati in una base aerea del Sahara. Lo riporta il New York Times, spiegando come Trump abbia riesumato il programma che era stato accantonato da Obama. L'agenzia di intelligence starebbe spostando molti suoi velivoli nel nordest del Niger per dare la caccia ainel sud della.(Di lunedì 10 settembre 2018)