LIBIA | ATTENTATO ALLA NATIONAL OIL CORPORATION Ultime notizie Tripoli | uccisi 6

LIBIA : attacco Noc Tripoli - morti tutti e 6 gli attentatori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Strage di Manchester - "attentatore salvato in LIBIA da marina Gb"/ Fonti governo : "atto di atroce tradimento" : Strage di Manchester , "attentatore salvato in Libia da marina Gb": questa la rivelazione del Daily Mail, con Fonti governative che parlano di " atroce tradimento"(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:58:00 GMT)

Gb salvò in LIBIA attentatore Manchester : ANSA, - ROMA, 31 LUG - Polemiche in Gran Bretagna dopo che il tabloid Daily Mail ha pubblicato in prima pagina la notizia che nel 2014 la Marina britannica soccorse in Libia Salman Abedi, il ...