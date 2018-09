L’estate record delle tartarughine | più nascite nonostante la plastica 

Giappone - L’estate 2018 è un vero e proprio inferno : alluvioni - caldo record - tifoni e terremoti mettono in ginocchio il Paese : alluvioni , tifoni , terremoti e un’ondata di caldo record . l’estate 2018 è stata incredibilmente devastante e letale per il Giappone , nonostante sia un Paese soggetto e preparato ai disastri naturali. Ecco una panoramica degli eventi catastrofici che hanno colpito lo Stato, messo sempre più a dura prova dalle forze della Natura. 18 Giugno, Terremoto ad Osaka: Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la città di Osaka all’ora di punta del mattino, ...

Caldo record in Italia - sfiorati i 40 gradi. In arrivo due anticicloni africani per L’estate dei record : Sole, Caldo, tanta afa e temperature che sfiorano i 40 gradi. È la pazza estate 2018 che, chiusa la parentesi di aria fresca che nelle ultime settimane ha portato dai Balcani forti temporali e grandine, ora ci regala ben due anticicloni africani che ci faranno “boccheggiare” per i prossimi dieci giorni. Secondo i meteorologi de ilmeteo.it a...