Leone d’oro 2018 non distribuito in sala Scacco matto di Netflix | addio alla centralità

Il Leone d’oro a Roma - film distribuito da Netflix scatena le polemiche : Lo sapevano veramente tutti nel settore che prima o poi sarebbe accaduto che un film distribuito da Netflix avrebbe vinto un premio importante in un grande festival internazionale. Come adesso tutti sanno che è solo una mera questione di tempo prima che un film di Netflix vinca l’Oscar (difficile tuttavia che sia quest’anno). È toccato a Roma di Alfonso Cuaròn e al suo Leone d’oro beccarsi la prima ondata di polemiche ma non sarà né il primo né ...

Giulio Gravina insignito del 'Leone d’oro di San Marco' per l’imprenditoria : Venezia (AdnKronos) - Giulio Gravina, Amministratore delegato di Italpol, ha ricevuto il Leone d’Oro di San Marco, durante il Gran Galà Arte Cinema e Impresa, organizzato dalla Fondazione Mazzoleni e giunto quest’anno alla 4° edizione. L’evento si è tenuto all’Hotel Monaco & Gran Canal, in piazza Sa

Venezia 75 - autori ed esercenti in rivolta contro il Leone d’oro al film prodotto da Netflix : La vittoria del Leone D’Oro 2018 da parte di Roma, il film di Alfonso Cuaron prodotto da Netflix, ha scatenato la rivolta di autori ed esercenti. In un comunicato stampa, Anac (Associazione Nazionale autori Cinematografici), la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e l’Acec (Associazione Cattolica esercenti Cinema) ritengono infatti “iniquo che il marchio della Biennale sia veicolo di marketing della piattaforma ...

Venezia 75 - le pagelle finali dei look visti sul red carpet : ecco a chi va il (nostro) Leone d’oro per l’eleganza : Con la consegna del Leone D’Oro al regista Alfonso Cuaron per il suo “Roma” è calato ufficialmente il sipario sulla 75esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Sulla passerella del lido sono sfilate decine di star ma anche molti personaggi non proprio all’altezza del tappeto rosso. Dopo i grandi nomi protagonisti dei primi giorni della kermesse, la Biennale si è affollata ...

Festival di Venezia - Leone d’oro a “Roma” di Cuaron. Migliori attori Dafoe e Colman : Aveva messo d’accordo tutti già all’indomani della proiezione e deve aver convinto anche i giurati. Come da pronostici, il Leone D’Oro della 75ma Mostra del Cinema di Venezia è stato assegnato a `Roma´ di Alfonso Cuaron. Racconto autobiografico, ambientato negli anni ’70 e girato in bianco e nero, il film prende il nome dal quartiere di Città del M...

Venezia 75 - il Leone d’oro (a Roma di Cuaron) e tutti gli altri vincitori : Venezia 75 premia il cinema d’autore di Alfonso Cuaron, cresciuto di film in film, come il regista stesso ricorda, proprio nella culla del festival. Nell’anno del Metoo il suo Roma è un film di straordinaria sensibilità nel comprendere il cuore delle donne (tutte) e nel raccontare la difficoltà degli uomini nel rapportarcisi. E’ anche un film in bianco e nero che racconta molto bene la distanza tra ceti ed etnie, colmabile solo ...

Festival di Venezia 2018 - il Leone d’oro e tutti gli altri premi : Guillermo Del Toro entusiasta di Suspiria : Roma di Cuaron o Nuestro tiempo di Reygadas. Poi Suspiria di Guadagnino, un premio ad Assayas o a Audiard, John C. Reilly e una delle attrici di The Favourite. Molto probabile che il palmares del Leone d’oro 2018 parlerà un po’ messicano, un po’ italiano, un po’ francese e naturalmente statunitense. Nessun capolavoro in Concorso a Venezia 75, ma tanti buoni film, e solo un paio di inqualificabili orrori. Intanto l’unica voce di corridoio ...

David Cronenberg - Leone d’oro a Venezia : «Se non guarda avanti - non è nostalgia» : Lui, David Cronenberg, può dirlo con cognizione di causa: «Girare film è un qualcosa che, emotivamente, ti consuma: ti prende tutto, non resta spazio per altro. Tipo che non si pensa (più) neanche all’amore, tanto è quello che provi per quello che stai facendo». Al Lido di Venezia, il regista canadese, 75 anni, ritira il Leone d’Oro alla carriera. Dichiarando in una masterclass la sua passione per Netflix , e scherzandoci su: «Spero ...

Festival di Venezia 2018 - David Cronenberg Leone d’oro : tra l’elogio di Netflix e La Strada di Fellini : “Netflix è come la Tesla. E non a torto tutti e due creano un giusto scompiglio”. Parola di David Cronenberg. Il regista canadese, Leone alla Carriera a Venezia 75, come sempre non lascia delusi. La sua masterclass, tenutasi al palazzo del cinema di fronte a più di duecento fan entusiasti, è stata la perorazione di una causa a senso unico: l’utilità e la modernità di Netflix. Il 75enne autore di capolavori come La Mosca e Videodrome ha spiegato, ...

Festival di Venezia 2018 - The Sisters Brothers di Jacques Audiard western spassoso e catartico (e per noi possibile Leone d’oro) : Metti due cacciatori di taglie che dopo il lungo inseguimento di un ricercato vedono improvvisamente l’oceano. Metti un cowboy killer che piange per il suo cavallo morto. Metti che lo stesso cowboy appena sveglio si lavi i denti e che prima di addormentarsi si masturbi sotto il mantello accampato in mezzo al bosco sotto le stelle. The Sisters Brothers, il film diretto da Jacques Audiard (Palma d’Oro a Cannes nel 2015 per Deephan), in Concorso a ...

Vanessa Redgrave - Leone d’Oro/ Mostra del Cinema Venezia : “Quello che fanno ai migranti? Una bestemmia!” : Vanessa Redgrave ha ricevuto il Leone alla Carriera durante la 75esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. “Questo premio è una specie di miracolo”, ha confidato.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:58:00 GMT)

Festival di Venezia 2018/ In gara al Leone d’oro un’unica donna - Barbera “maschilista” : Piovono critiche sulla settantacinquesima edizione del Festival di Venezia: in lizza per il Leone d'Oro c'è un'unica regista donna, mentre, sul web, arriva l'embargo per le recensioni(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 09:42:00 GMT)

Vanessa Redgrave riceverà il Leone d’oro alla carriera della Mostra di Venezia 2018 : In occasione del Leone D’Oro alla carriera della Mostra di Venezia 2018 a Vanessa Redgrave, giovedì 30 agosto in Sala Casinò, alle 11.30, si terrà una proiezione speciale a inviti del film The Aspern Papers di Julien Landais, con Vanessa Redgrave, Jonathan Rhys Meyers e Joely Richardson. Julien Landais ha diretto The Aspern Papers da una sceneggiatura da lui scritta con Jean Pavans e Hannah Bhuiya, basata sull’adattamento di Pavans del racconto ...