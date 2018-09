Left Alive | nuovo trailer e data d' uscita dal Tokyo Game Show 2018

Il nuovo trailer di Left Alive mostra l'invasione a Novo Slava : In occasione del Tokyo Game Show 2018, Square Enix Ltd. ha svelato un nuovo trailer del suo prossimo survival action shooter, Left Alive. Il video introduce i tre protagonisti principali, ognuno con le proprie storie, le proprie missioni ed i propri sentieri per la salvezza. Ambientato durante un'invasione devastante a Novo Slava nell'anno 2127, Left Alive racconta una storia umana di sopravvivenza. Left Alive riunisce i celebri sviluppatori, ...

Left Alive : Nuovi dettagli svelati : Il game director Toshifumi Nabeshima e il producer Shinji Hashimoto di Left Alive sono stati intervistati, per tale occasione hanno divulgato nuove informazioni che vogliamo condividere con voi di seguito. Nuovi dettagli per Left Alive Di seguito vi riportiamo la loro dichiarazione: Il gioco nonostante faccia parte dell’universo Front Mission, non avrà riferimenti, vogliamo portare l’esperienza in una ...

Square Enix potrebbe prendere in considerazione altre piattaforme per Left Alive dopo il lancio su PS4 e PC : Left Alive è stato annunciato da Square Enix solo per PS4 e PC, ma Square Enix non è nuova per i porting di giochi su più piattaforme dopo il loro rilascio.Alla Gamescom 2018 di Colonia, DualShockers ha parlato con il game director, Toshifumi Nabeshima, al quale è stato chiesto se possiamo aspettarci di vedere il gioco arrivare su altre console o meno."La nostra prima missione è lanciare le versioni PS4 e PC. Una volta fatto, esamineremo anche ...