Le tensioni commerciali potrebbero durare ancora anni

Borse europee : chiudono contrastate su tensioni commerciali : Le Borse europee chiudono contrastate al termine di una settimana caratterizzata dall'incertezza legata alle tensioni commerciali internazionali. A Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,16% a 5.252,22 punti, ...

tensioni commerciali creano incertezza sui mercati azionari statunitensi : ... affermando che gli USA non hanno bisogno del Canada a livello politico per aderire all'accordo, "non c'è alcuna necessità politica di mantenere il Canada nel nuovo NAFTA" " ha twittato il presidente ...

Wall Street chiude in calo - focus sulle tensioni commerciali : New York, 4 set., askanews, - La prima seduta del nuovo mese e la prima dopo un lungo fine settimana festivo è finita in calo a Wall Street, ieri rimasto chiuso per celebrare il Labor Day. Gli indici ...

Wall Street chiude in calo - focus sulle tensioni commerciali : New York, 4 set. , askanews, - La prima seduta del nuovo mese e la prima dopo un lungo fine settimana festivo è finita in calo a Wall Street, ieri rimasto chiuso per celebrare il Labor Day. Gli indici ...

USD in calo con il placarsi delle tensioni commerciali : ... dicendosi 'non entusiasta' dei rialzi del tasso e affermando che la banca centrale dovrebbe aiutarlo a stimolare l'economia. Quando il raggiungimento di un accordo con il Messico sembrava vicino, ...

Fed pronta ad alzare i tassi ma le tensioni commerciali sono un rischio : Dalle montagne del Wyoming, il successore di Yellen terrà un discorso intitolato "Politica monetaria in un'economia in cambiamento". Poi in autunno Powell discuterà con il suo staff il prossimo "...

Wall Street : ieri seduta mista tra Fed e tensioni commerciali - Apple da record : Le parole usate per descrivere l'andamento "forte" dell'economia Usa suggeriscono che la prossima stretta ci sara' a settembre. Arrivato a guadagnare fino a 73 punti e a perderne un massimo di 136, ...

G20 : le tensioni commerciali mettono a rischio la crescita globale : Il G20 finanziario avverte che la crescita globale è a rischio per 'l'acuirsi delle tensioni commerciali e geopolitiche'. Nel comunicato finale della due giorni di Buenos Aires, i ministri economici e ...

G20 - bozza comunicato : tensioni commerciali fra rischi per crescita : La crescita mondiale è meno sincronizzata e i rischi sono aumentati. Fra questi ci sono le "crescenti debolezze finanziarie, le tensioni commerciali e geopolitiche, gli squilibri globali e le ...

G20. "tensioni commerciali" in bozza : 01.34 Le prospettive per la crescita sono ancora positive, ma i rischi sono in aumento. Lo afferma il G20 in una bozza del comunicato finale, al quale gli sherpa stanno lavorando. Il comunicato finale del G20 potrebbe contenere un riferimento alle crescenti tensioni commerciali.

Beige Book lancia l'allarme : dazi USA creano tensioni commerciali : L'economia americana ha continuato ad espandersi a un passo tra il "modesto" e il "moderato". E' quanto rileva il Beige Book , il rapporto sullo stato di salute della crescita a stelle e strisce, ...

Riesplodono le tensioni commerciali tra USA e Cina : Infine ci sarebbe l'impatto sulla confidence e sugli investimenti dell'aumento della probabilità di una trade war a tutto campo, un fattore che andrebbe a deprimere l'intera economia globale, a ...

Mercati zavorrati dalle tensioni commerciali : Teleborsa, - Continua in retromarcia la seduta delle principali borse europee che fin da avvio giornata si sono mostrate in netto calo. Anche Piazza Affari si allinea al malumore che aleggia nelle ...

tensioni geopolitiche e fragilità commerciali minacciano stabilità mercati : I credit default swap delle banche europee si sono mossi di conseguenza con relative cadute dei prezzi delle obbligazioni in un contesto in cui proprio il mondo delle emissioni corporate inizia a ...