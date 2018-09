Le chiusure domenicali secondo Di Maio e Portogallo-Italia Di cosa parlare stasera a cena

ilfoglio

: Mi pare che anche la proposta delle chiusure domenicali si #DiMaio sia molto rischiosa per migliaia di lavoratori.… - AlessiaMorani : Mi pare che anche la proposta delle chiusure domenicali si #DiMaio sia molto rischiosa per migliaia di lavoratori.… - Mov5Stelle : 'Oggi leggo tante fesserie sui giornali riguardo alle sacrosante chiusure domenicali'. Di @luigidimaio Continua… - fattoquotidiano : Chiusure domenicali, Camusso: “Importante provvedimento”. Ma critica Di Maio e decreto dignità: “Poco coraggioso” -

(Di lunedì 10 settembre 2018) La Svezia, a dispetto della apparente montabilità e smontabilità, resta, per fortuna, un paese complesso. E come stiamo vedendo in varie vicende la complessità sta salvando il mondo. Il voto è tutto da raccontare. Uno scarto, una fuga da Ilva e Tap e manovra economica? Non è chiarissimo perché Lu