Le 10 attrici da non perdere al cinema a settembre

(Di lunedì 10 settembre 2018) Con l’arrivo diparte anche la nuova stagionetografica. E sul grande schermo si tornerà ad ammirare anche dellebelle e talentuose, alcune già star altre tutte da scoprire. Questo mese si parte con dei nomi molto interessanti da Charlotte Gainsbourg ad Alicia Vikander, passando per Amanda Seyfried. Ecco i dieci nomi da tenere d’occhio. Charlotte Gainsbourg in Dark Crimes di Alexandros Avranas (uscita 6) È Kasia, fidanzata di uno scrittore di nome Kozlow nonché ex compagna di un certo The Cage, sul cui omicidio irrisolto sta indagando Tadek, l’ultimo poliziotto onesto della Polonia. Matilda Lutz in Revenge di Coralie Fargeat (uscita 6) È Jen, una ragazza sexy e sfacciata che parte per una battuta di caccia nel deserto con il suo ricco amante e due amici di lui. La giovane si troverà ad essere preda del loro desiderio e il ...