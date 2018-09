L' avventura ha inizio nel trailer di lancio di Shadow of the Tomb Raider

L'inizio della nuova avventura di Lara Croft nei primi 15 minuti di Shadow of the Tomb Raider : In Shadow of the Tomb Raider, Lara dovrà sopravvivere alle mortali insidie della giungla, esplorare Tombe spaventose e affrontare una minaccia di entità catastrofica. Nel suo tentativo di scongiurare l'apocalisse Maya, Lara incontrerà infine il suo destino, diventando così la Tomb Raider che tutti conosciamo.In attesa del lancio ufficiale del nuovo capitolo della serie, possiamo dare un'occhiata a un video gameplay pubblicato da IGN che ci ...