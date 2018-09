repubblica

: RT @repubblica: 'Lascio il lavoro dei sogni a Facebook, scelgo mia figlia' [news aggiornata alle 13:11] - GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: 'Lascio il lavoro dei sogni a Facebook, scelgo mia figlia' [news aggiornata alle 13:11] - repubblica : 'Lascio il lavoro dei sogni a Facebook, scelgo mia figlia' [news aggiornata alle 13:11] - justFabr1 : .?@matteorenzi? perché non ti cerchi un lavoro vero?! Le lacune di Di Maio ti rendono solo più saccente e il vuoto… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Insieme alla lettera di licenziamento inviata a metà luglio ha anche pubblicato, in un gruppo sul social riservato ai dipendenti in tutto il mondo, un post in cui ripercorreva appunto i desideri a ...