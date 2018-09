L' Aria che tira | Myrta Merlino toglie la cravatta a Luigi Di Maio video ...

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : Renzi prova a ripartire da Firenze : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: Renzi prova a ripartire da Firenze ...

Pittura … che passione. A Tolmezzo la mostra di MAriangela Selenati : Sabato 8 Settembre presso la rinomata Home Gallery di Claudio Demuro, in Tolmezzo è stata inaugurata la mostra “ Pittura ….

L'Aria che tira - Myrta Merlino a Blogo : "Colleghi giornalisti - alleiamoci e diciamo no ai politici che non vogliono confronti" : Torna L'Aria che tira, il talk show mattutino di La7 in onda dalle 11 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. Alla conduzione confermatissima Myrta Merlino. Il nostro grande obiettivo in questa stagione è aiutare il pubblico a distinguere tra vero e falso, tra reale e fake news. L'altro grande tema è: i politici sono sempre più abituati a parlare da soli via social, noi però non abbiamo perso il vizio di fare le domande. Li metteremo davanti a ...

Volley - Mondiali 2018 : risultati e classifiche. Italia e BulgAria al comando : I Mondiali 2018 di Volley maschile si disputano tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. CLASSIFICHE: POOL A (a Roma e Firenze): Italia 1 vittoria (3 punti), Giappone 0 vittorie (0 punti), Argentina, Belgio, Slovenia, Repubblica Dominicana POOL B (a Ruse): Brasile, Francia, Canada, Paesi Bassi, Cina, Egitto POOL C (a Bari): USA, Russia, Serbia, Australia, Camerun, ...

Ariana Grande accusata della morte di Mac Miller risponde con una foto - ricordando l’ex tra le polemiche : Solo poche ore dopo la divulgazione della notizia della morte del rapper per sospetta overdose, sui social è partito il tiro al bersaglio su Ariana Grande accusata della morte di Mac Miller per averlo lasciato mentre combatteva la sua tossicodipendenza. Come già accaduto prima dell'estate, quando la popstar ha annunciato la rottura col collega musicista, anche stavolta in rete non sono mancati insensati messaggi d'odio rivolti alla Grande, ...

MAriana Falace contro Alessa Prete : “Meglio fare invidia che pietà” : Alessia Prete e Mariana Falace: esplode la lite social Mariana Falace e Alessia Prete avevano avuto l’opportunità di conoscersi ed apprezzarsi all’interno della Casa del Grane Fratello, esperienza durante il quale erano diventate molto amiche. Il rapporto però dovrebbe essersi incrinato una volta che si erano spenti i riflettori sulla Casa più spiata d’Italia, tanto che anche nelle ultime ore le due ex gieffine se ne sono ...

Mac Miller è morto per overdose?/ Video : inaspettate critiche per Ariana Grande : Mac Miller è morto: il rapper si è spento a 26 anni a causa di un'apparente overdose. L'ex fidanzato di Ariana Grande è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. (Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:14:00 GMT)