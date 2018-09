L’Aquila | 13 settembre ore 18 | presentazione del volume “Don Attilio Cecchini”

La Celestiniana manifestazione ciclo-storica il 9 settembre a L’Aquila : L'Aquila - Appuntamento a domenica 9 settembre con La Celestiniana , la ciclostorica che vedrà L’Aquila al centro dell’attenzione con le biciclette e l’abbigliamento d'epoca per un evento promosso dall'Asd Cicli Ricci in collaborazione con il Movimento Celestiniano e la Onlus L'Aquila per La Vita. “Si tratta di una manifestazione a carattere cicloturistico aperta a tutti gli appassionati di ciclismo d'epoca – spiega ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 settembre : “La Roma-L’Aquila è insicura - ma per i controlli zero soldi” : In Abruzzo – Viadotti sulla Strada dei Parchi La A25 è a rischio. La resa del ministero: “controlli mai fatti” La risposta agli allarmi di una onlus: “Mancano le risorse Serve una manutenzione urgente”. Il gestore: “È sicura” di Carlo Di Foggia e Francesco Ridolfi Macron qui? di Marco Travaglio Non bastando tutti quelli che lavorano per Salvini in Italia, ora ci si mette pure Macron. Il quale, con tutto quel che avrebbe da fare a ...