Land Rover - Avvistato il facelift della Discovery Sport

Jaguar Land Rover - una macchina "con gli occhioni" per studiare le reazioni dei pedoni : 'Quando attraversiamo la strada, è istintivo lanciare uno sguardo al guidatore di un'auto in avvicinamento: è importante capire come questo si traduca in un mondo sempre più automatizzato', spiega in ...

Jaguar Land Rover - Occhi nei fari - come nei cartoni animati - per dare sicurezza ai pedoni : come Wall-E, come Cricchetto, o Saetta McQueen e Sally innamorati al primo sguardo (nel cult movie Cars, naturalmente). I fari sono gli Occhi delle auto, si sa, ma soltanto ora potrebbero diventarlo davvero. A tutto vantaggio della sicurezza. La Jaguar Land Rover sta testando veri e propri "Occhi virtuali" sui moduli intelligenti impegnati nella ricerca sulla guida automa, per sperimentare il grado di fiducia che possono ispirare agli ...

Un viaggio nella “Terra delle Land Rover” : Land Rover festeggia in quota il 70° anniversario visitando una remota comunità rurale del Bengala Occidentale, la cui sopravvivenza dipende da una flotta di Land Rover classiche. Noto anche come “La terra delle Land Rover”, questo villaggio, situato nelle altitudini dell’Himalaya, fa affidamento su una flotta di Land Rover, meticolosamente mantenute, alcune delle quali risalgono […] L'articolo Un viaggio nella “Terra ...

Il 70° compleanno di Land Rover - le celebrazioni sull’Himalaya indiano : Le celebrazioni del 70° anniversario Land Rover proseguono con una visita ad una località sperduta nell’Himalaya indiano, nota anche come la “Terra delle Land Rover” Land Rover festeggia in quota il 70° anniversario visitando una remota comunità rurale del Bengala Occidentale, la cui sopravvivenza dipende da una flotta di Land Rover classiche. Noto anche come “La terra delle Land Rover”, questo villaggio, ...

Jaguar Land Rover porta la mobilità elettrica in giro per l'Italia con i suoi tour estivi : Jaguar Land Rover conferma il proprio impegno nello sviluppo di tecnologie innovative, portando la rivoluzione dell'e-mobility nelle principali localita' turistiche italiane. Dal Nord al Sud...

Land Rover Defender Ares - il V8 da 212.000 Euro arriva da Modena : Non c'è da stupirsi quindi se Dany Bahar, proprietario di Ares e da sempre in prima fila nel mondo dell'automotive, abbia deciso di omaggiare l'ultimo purosangue da fuoristrada con una lussuosissima ...

Jaguar e Land Rover - va in mostra il mito di James Bond : Una delle star dell'installazione è la Range Rover Sport SVR, guidata in Spectre dal perfido Mister Hinx, mentre l'iconico Defender dei suoi scagnozzi è esposto proprio sull'orlo del dirupo. Non ...

Recensione Land Rover Explore - il 4x4 degli smartphone - : Software La personalizzazione software prevede applicazioni in grado di fornire quante più informazioni possibili sul mondo esterno. Tra queste c'è l'app che offre un pannello contenente info sulle ...

Pronostico Bohemians vs Sligo Rovers - IreLand Premier Division 13-7-2018 e Analisi : Ireland Premier Division, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Bohemians-Sligo Rovers, venerdì 13 luglio 2018. Match decisivo per la zona play-out. Bohemians–Sligo Rovers, venerdì 13 luglio. Cercate due formazioni in condizioni pessime di classifica e con stati d’animo opposti? Le trovate venerdì sera al Dalymount Park di Dublino. Come arrivano Bohemians e Sligo Rovers? Il Bohemians è in ripresa dopo aver conquistato quattro ...

Jaguar Land Rover si prepara alla rivoluzione dell’elettrico : le soluzioni da adottare a livello nazionale : Jaguar Land Rover, Eurac Research e Alperia presentano la ricerca sulla mobilità elettrica ‘Culture Building and territorial development’. Come preparare un territorio alla rivoluzione della e-mobility: il caso dell’Alto Adige e le possibili soluzioni da adottare a livello nazionale Sono stati presentati oggi a Bolzano i risultati della ricerca commissionata da Jaguar Land Rover Italia al Center for Advanced Studies e ...

Jaguar Land Rover - La strategia elettrica (anti ansia) del Giaguaro : Fare pace con lansia da ricarica, con ladattamento della rete elettrica e con gli altri aspetti tecnici e burocratici. lobiettivo fissato nellofferta della nuova Jaguar I-Pace, con buona pace di chi non ama le auto a elettroni. La vettura la conoscete già (per il "primo contatto" di Alessio Viola cliccate qui). Forse però è utile un breve ripasso. Ecco quindi una breve sintesi della EV400 AWD: due motori elettrici sincroni, trazione ...