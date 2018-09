' L' accordo sui migranti? Lo firmo se è a saldo zero' | Salvini

Matteo Salvini : "accordo sui migranti con la Germania? Se è a saldo zero firmo" : Manca solo l'approvazione finale di Matteo Salvini all'accordo con la Germania sul respingimento dei migranti: lo ha detto il ministro dell'interno tedesco, Horst Seehofer, oggi a Monaco, prima di una seduta col gruppo del partito, secondo quanto riporta la Dpa. "A livello di tecnici dei ministeri la trattativa è chiusa", ha spiegato. "L'intesa è sulla scrivania di Salvini", ha aggiunto "ora vediamo se quello che è stato ...

Palermo - convenzione Barbera : si cerca l'accordo sui debiti pregressi - : Come riportato dall'edizione siciliana della Gazzetta dello Sport , per poter sbloccare l'accordo mancherebbe l'ok proprio sul pregresso, quantificato in circa 90 mila euro che il club rosanero deve ...

Irpef - taglio sui redditi bassi accordo sull?Ilva - si riparte : Giù le tasse sull?Irpef, un punto in meno, a cominciare dall?aliquota più bassa. Lega al lavoro per dare corpo alla riforma fiscale che, nei progetti del vicepremier Matteo...

Ilva - trovato l’accordo con i sindacati sui 10.700 posti di lavoro : Accordo su 10.700 assunzioni ed esuberi di fatto azzerati. La trattativa sull’Ilva è ad un passo dalla conclusione. Nella notte al Mise sono stati fatti altri piccoli passi avanti: la riunione che doveva riprendere un poco prima di mezzanotte è stata aggiornata alle 2 e mezza. In mattinata nuovi incontri ristretti per rivedere le proposte che nel f...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Diciotti nessun accordo da Bruxelles sui migranti (25 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Diciotti nessun accordo. Sergio Marchionne è stato sepolto in Canada. Asia Argento fuori da X Factor. Ronaldo debutta a Torino. (25 agosto 2018).(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Nave Diciotti - fumata nera a Bruxelles : nessun accordo sui migranti : Nave Diciotti, fumata nera a Bruxelles: nessun accordo sui migranti Conte: "L'Europa ha perso un'occasione, ci saranno conseguenze". Di Maio: "Pronti a tagliare i finanziamenti all'Europa. Non ci facciamo mettere i piedi in testa". Per qualche ora i 150 migranti fanno lo sciopero della fame. Salvini: "Anche ...

Diciotti - nulla di fatto a Bruxelles. Nessun accordo sui migranti : Teleborsa, - Nessun accordo è stato raggiunto a Bruxelles sulla scottante questione della gestione dei migranti. Secondo fonti diplomatiche la richiesta dell'Italia in merito alla questione della nave ...

La Diciotti si incaglia sull'Europa : nessun accordo sui migranti : Eccola la solidarietà dell"Europa. Nulla. O meglio, un nulla di fatto sulla Diciotti. Secondo fonti Ue, infatti, la riunione degli sherpa che era stata convocata oggi per rispondere alle sollecitazioni del governo italiano di trovare una soluzione comunitaria per redistribuire i migranti a bordo della nave della Guardia costiera.L"imbarcazione è lì, ferma al molo di Levante del porto di Catania. Oggi sono continuate le passerelle dei politici ...

Nave Diciotti - fumata nera a Bruxelles : nessun accordo sui migranti | : "Con le minacce non si va da nessuna parte" dice la Ue all'Italia. Moavero risponde , indirettamente, a Di Maio: "Pagare i contributi all'Europa è un dovere". Per qualche ora i 150 migranti fanno lo ...

Migranti - Berlino annuncia : 'accordo sui respingimenti con Roma più vicino' : Continua il braccio di ferro tra Italia e Malta sulla nave della Guardia Costiera Diciotti, con 177 persone a bordo che attende nel Mediterraneo di attraccare in un porto sicuro -

"Arriveremo a un accordo con l'Italia". Sui respingimenti Germania ottimista : "Siamo andati molto avanti nelle trattative e riteniamo che arriveremo a un accordo con l'Italia". Lo ha detto la portavoce del ministro dell'Interno tedesco, Eleonore Petermann, rispondendo a una domanda alla conferenza stampa di governo sul negoziato sui respingimenti al confine dei migranti, che hanno già chiesto asilo nella penisola. Nei giorni scorsi, Angela Merkel aveva affermato che occorresse ancora del tempo e si era detta ...

Berlusconi richiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...