La Vita in Diretta Anticipazioni e ospiti 10 settembre | come andranno gli ascolti con i

La Vita in diretta ed il bilancio della prima settimana della nuova edizione : Uno degli appuntamenti nuovi della stagione televisiva 2018-2019 è la Vita in diretta, che ha cambiato pelle con un nuovo conduttore e con una squadra rinnovata, mantenendo solamente la parte femminile della coppia alla guida del programma. Dopo la prima settimana di messa in onda si può iniziare -seppur timidamente- in attesa di quel che sarà delle prossime 35 settimane di trasmissione, a fare un piccolo bilancio in termini di ascolti e ...

Caterina Balivo a La Vita in Diretta svela un’anticipazione su Vieni da me : La Vita in Diretta: Caterina Balivo parla di Vieni da me Poco fa è finita l’ultima puntata settimanale de La Vita in Diretta. E nella seconda parte della trasmissione il conduttore Tiberio Timperi ha intervistato nientepopodimeno che Caterina Balivo, la quale tornerà a partire da Lunedì prossimo nel pomeriggio di Rai Uno con il programma nuovo di zecca Vieni da me. E sulla nuova trasmissione ha rivelato a Timperi quanto segue: ...

Marco Borriello/ “Stavo pensando di lasciare il calcio - ora scrivo la storia di Ibiza” (La Vita in Diretta) : Marco Borriello a La Vita in Diretta: “Stavo pensando di lasciare il calcio, ora scrivo la storia di Ibiza”. E sulla morte di Davide Astori spiega: “Ora prendo le cose più alla leggera”(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:02:00 GMT)

Chi c'e` dietro il successo de La Vita in diretta? C'entra una nota conduttrice di Canale 5 - Maria... : LOLNEWS.IT - Siete rimasti sorpresi del successo auditel de La Vita in diretta? Potremmo pensare che la novità di vedere Tiberio Timperi al fianco di Francesca Fialdini abbia aiutato il programma ...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 7 settembre : super-Timperi vince ancora - ma da lunedì? : La vita in diretta torna in onda con l'ultima puntata della settimana Anticipazioni e ospiti 7 settembre: super-Timperi vince ancora, ma da lunedì?(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:24:00 GMT)

La Vita in Diretta vince ancora : merito di Maria De Filippi? : Maria De Filippi dietro il successo de La Vita in Diretta? La nuova edizione de La Vita in Diretta condotta da Francesca Fialdini e dalla new-entry Tiberio Timperi sta ottenendo un successo inaspettato sul diretto competitor Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. I primi risultati degli ascolti lo confermano: la prima puntata ha ottenuto il 16,64% di share, pari a 1.489.000 telespettatori, la seconda puntata ha fatto registrare il 16,71% ...

Elisa Isoardi a La Vita in diretta : dopo La Prova del cuoco l'aspetta Sanremo? : Ospite nell'ultima puntata de La vita in diretta, la neo conduttrice si è lasciata sfuggire le novità del cooking show e ha...

Festival di Sanremo 2019 : Elisa Isoardi a La Vita in diretta svela i suoi desideri : Elisa Isoardi al Festival di Sanremo ? La neoconduttrice del programma La prova del cuoco - che debutterà su Rai1 il prossimo lunedì - è stata ospite della vita in diretta e durante l'intervista con ...

Elisa Isoardi a La Vita in Diretta rivela una novità de La Prova del Cuoco : La Vita in Diretta: Elisa Isoardi parla delle novità de La Prova del Cuoco E’ appena finita una nuova puntata de La Vita in Diretta co – condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. E proprio quest’ultimo, nella seconda e ultima parte del rotocalco pomeridiano di Rai Uno, ha intervistato Elisa Isoardi, la quale condurrà da Lunedì prossimo alle 11.30 del mattino su Rai Uno la nuova edizione de La Prova del Cuoco. In questa ...

FRANCESCA FIALDINI - GAFFE A LA Vita IN DIRETTA/ Video : tutto filo liscio dopo la replica : Tiberio Timperi e FRANCESCA FIALDINI sembrano sopportarsi a fatica; ecco la nuova GAFFE dietro le quinte durante la nuova puntata de La VITA in DIRETTA.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 19:11:00 GMT)

Francesca Fialdini - gaffe a La Vita in diretta/ Video - l'ironia del web : "chissà se oggi le piace il copione" : Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sembrano sopportarsi a fatica; ecco la nuova gaffe dietro le quinte durante la nuova puntata de La vita in diretta.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:06:00 GMT)

La Vita In Diretta - il fuorionda di Francesca Fialdini : “Questo copione fa schifo”. Frecciatine e occhiatacce in studio dopo soli 4 giorni : Si respira un’aria piuttosto tesa nello studio de La Vita in Diretta. Il contenitore pomeridiano di Rai 1 era tornato in onda solo quattro giorni fa con grande entusiasmo da parte dei due conduttori, felici di tornare a lavorare insieme e ostentando un’alchimia rara da vedere in tv. Alchimia durata giusto qualche ora, perché sarebbe stata una battuta (forse venuta male) della new entry Tiberio Timperi a rompere gli equilibri: ...