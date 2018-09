La soffoca mentre fanno “sesso estremo” | poi continua a dormire accanto al cadavere per

Addio Nicolò - 2 anni - morto soffocato da un chicco d’uva mentre era in vacanza con i genitori : Tragedia in un appartamento di Leporano, in provincia di Taranto, paese di origine della mamma del piccolo e dove la famiglia era in vacanza dai parenti. Choc anche a Gazzo, in provincia di Padova, dove vivevano. Il parroco del paese: "genitori distrutti, dolore insopportabile"Continua a leggere