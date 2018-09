La serie TV di The Witcher arriverà il prossimo anno

Ciri non sarà "bianca" nella serie TV Netflix di The Witcher? : La serie TV targata Netflix dedicata al mondo di The Witcher sta lentamente prendendo forma grazie ad annunci come la finestra di debutto e l'attore che vestirà i panni di Geralt di Rivia. Se sappiamo che Henry Cavill darà voce e corpo allo strigo le domande sul resto del cast rimangono e gli ultimi dettagli trapelati dalla descrizione di un casting call sollevano non poche domande soprattutto sulla Ciri che vedremo nella serie.La giovane ...

La serie Netflix di The Witcher arriva il prossimo anno : Come saprete, Netflix ha da poco annunciato che Henry Cavill, già visto nei panni di Superman, sarà Geralt of Rivia nella serie TV di The Witcher. In seguito a questa notizia è stata rivelata un'altra succosa informazione, che arriva attraverso la pagina web ufficiale di Netflix.Come confermato dallo showrunner Lauren S. Hissrich su Twitter, la serie The Witcher Netflix uscirà nel 2019, il prossimo anno. Dunque abbastanza presto. Ciò suggerisce ...

Nancy Drew - The CW prova a realizzare la serie tv. Il terzo tentativo sarà quello giusto? : Per il terzo anno di seguito un progetto legato al personaggio di Nancy Drew fa capolino tra le tante idee di serie tv che in questo periodo dell'anno i network e i vari studios iniziano a preparare in vista della stagione 2019/20.CBS Tv Studios, che detiene i diritti della saga di romanzi per ragazzi con al centro la giovane detective Nancy Drew, vorrebbe fortemente realizzare un progetto dedicato al personaggio probabilmente intuendone ...

serie TV The Witcher : la showrunner spiega perché Cavill è l'attore giusto per interpretare Geralt : Questa settimana Netflix ha finalmente svelato l'identità dell'attore che interpreterà Geralt di Rivia nella Serie TV in produzione dedicata a The Witcher, annunciando che sarà nientepopodimeno che Henry Cavill a prestare il volto al celebre Strigo.In seguito all'annuncio i fan si sono divisi tra coloro che applaudivano la scelta di Cavill, un attore di assoluta prima fascia recentemente apparso nei panni di Superman nel cinecomic dell'universo ...

Il doppiatore di Geralt di Rivia approva Henry Cavill come protagonista della serie TV di The Witcher : Netflix ha annunciato che la star di Mission Impossible: Fallout, Henry Cavill, interpreterà Geralt di Rivia nella serie basata su The Witcher. In molti hanno apprezzato la scelta, tuttavia non si può negare che la voce iconica di Geralt sia quella di Doug Cockle.Mentre il doppiatore in precedenza ha dichiarato di non essere associato alla serie in alcun modo, ha comunque sostenuto la scelta di Henry Cavill su Twitter. Allo stesso tempo si dice ...

Designated Survivor - Netflix salva la serie tv con Kiefer Sutherland e ordina la terza stagione : Nell'estate dei salvataggi anche Designated Survivor sfugge all'infausto destino e dopo la cancellazione di ABC dopo 2 stagioni e 41 episodi, passa a Netflix che ne ordina una terza stagione da 10 episodi. Il salto per gli spettatori italiani e non solo non sarà così inaspettato considerando che la serie tv è già presente nei cataloghi Netflix in tutti i paesi tranne Canada e Stati Uniti. Prodotta da Entertainment One per ABC, i diritti ...

The Witcher : Henry Cavill interpreterà Geralt nella serie tv : Quando circa un mese fa Henry Cavill aveva espresso il desiderio di interpretare Geralt di Rivia nella serie tv “The Witcher” targata Netflix, nessuno aveva immaginato che il suo sogno sarebbe diventato realtà. Nell’intervista dichiarò di essere “pronto per interpretare Geralt nella serie tv di Netflix” e che aveva ripreso in mano i romanzi e l’ultimo videogioco dedicati allo strigo; dietro allo sviluppo ...

Foto e video di The Big Bang Theory 12×01 - la prémiere dell’ultima stagione ironizza sulla fine della serie : Con The Big Bang Theory 12x01 inizia la dodicesima e ultima stagione della longeva comedy di CBS. Come già annunciato, il primo episodio dell'ultimo capitolo sarà incentrato sulla luna di miele di Amy e Sheldon, che si preannuncia movimentata. Kathy Bates e il mago Teller, dopo essere apparsi nel finale dell'undicesima stagione, torneranno nella prémiere nei ruoli dei genitori di Amy. Inoltre, l'astronomo e astrofisico Neil deGrasse Tyson ...

The Witcher : Henry Cavill vestirà i panni di Geralt di Rivia nella serie TV : Le ultime notizie relative alla serie Netflix basata su The Witcher ci avevano fornito alcuni aggiornamenti sui lavori in corso, abbiamo appreso, infatti, che il finale della serie è attualmente in fase di scrittura.Fino ad oggi, però, ancora non sapevamo chi avrebbe vestito i panni di Geralt di Rivia. Alcune indiscrezioni indicavano Henry Cavill come l'attore interessato per il ruolo.Ebbene, ora arriva l'ufficialità dallo stesso Cavill, dal suo ...

The Pope - nella serie tv targata Netflix anche il deputato del M5s Nicola Acunzo : L'attore campano Nicola Acunzo vestirà i panni del giardiniere dei Papi nella serie tv di Netflix che vedrà, tra gli altri...

Arriva The Deuce 2 su Sky Atlantic : nell’attesa - la serie con James Franco torna in replica con la prima stagione : In attesa di vedere The Deuce 2 su Sky Atlantic, il canale ripropone la prima stagione della serie con James Franco in replica. Il secondo ciclo di episodi andrà in onda negli Stati Uniti, su HBO, il 9 settembre, mentre la programmazione in Italia è prevista per ottobre. Un bel ripasso prima di iniziare a guardare in che modo si è evoluta l'industria legale del porno negli anni Settanta. Si torna quindi a New York, tra droga, prostituzione, ...

The Purge : trama - episodi e promo della serie Tv horror : The Purge: la serie Tv di USA Network che promette di spargere sangue sui nostri teleschermi. Lo show è basato sul franchise di successo della Blumhouse Productions dal titolo omonimo ed è creata da James DeMonaco con una regia di Jason Blum. Il primo episodio verrà diretto da Anthony Hemingway, premio Emmy e Golden Globe. L’anteprima di The Purge è prevista inoltre per il 4 settembre 2018, mentre il primo episodio ed il finale di stagione ...

Transporter - The series/ Anticipazioni : “Città dell’amore” e “Scambio” - ecco la trama (1 settembre) : Transporter nasce dalla popolare saga cinematografica d'azione; “Città dell’amore” e “Scambio": eccovi a seguire tutte le Anticipazioni sulla trama.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:32:00 GMT)