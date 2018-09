LA RECENSIONE Pes 2019

PES 2019 : RECENSIONE - Trailer e Gameplay : Quest’oggi per la prima volta sul portale, abbiamo il piacere di condividere con voi la nostra Recensione di PES 2019, su gentile concessione Konami, ricordandovi che il gioco è disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 31 Agosto. PES 2019 Recensione Partiamo fin da subito informando i lettori che purtroppo quest’anno oltre ad alcune licenze ufficiali è assente anche la Champions League, ma in compenso il team ha lavorato ...