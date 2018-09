La mappa nazionale e il rapporto sul dissesto idrogeologico | due strumenti per conoscere

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) Esiste, ed è stata aggiornata dall’ISPRA, ladelsulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali. L’Istituto la descrive all’interno dell’omonimopubblicato a luglio, fornendo il quadro di riferimento sulla pericolosità per frane e alluvioni dell’intero territorioe sugli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali. La frana che nei giorni scorsi ha coinvolto il costone retrostante la spiaggia di Marianello nel comune di Licata (AG) e le recenti frane di luglio e agosto che hanno interessato le località balneari dello Zingarello ad Agrigento, di Chiaia a Procida e Chiaia di Luna a Ponza, ricadono proprio nelle aree a pericolosità per frane indicate nella. Secondo iloltre 7 milioni di persone risiedono in territori vulnerabili, più di 1 ...