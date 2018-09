' La Lega restituisca il maltolto' | Di Battista

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho proprio» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul Sequestro dei circa 49 milioni di fondi del...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : 'Restituiscano tutto' : Se vanno in giro per il mondo a cercare soldi e conti della Lega non li trovano perché non ci sono. Stiamo parlando di vicende del passato, la giustizia farà il suo corso, così bisogna dire...', ha ...

Di Battista : "Lega restituisca tutto" : "La Lega deve restituire il maltolto". A dirlo Alessandro Di Battista in collegamento dal Guatemala a Otto e mezzo su La7. "Salvini deve restituire fino all'ultimo centesimo " sottolinea. "Se fossi un ...

Fondi Lega : Di Battista dice : 'Restituisca il maltolto' : La Lega i 49 milioni 'li deve restituire fino all'ultimo centesimo, ci mancherebbe altro'. 'Se io fossi un militante della Lega sarei il primo a chiederlo perché sono quattrini anche miei. Le sentenze ...

Di Battista attacca la Lega : "Salvini pompato dai media. Restituisca il maltolto" : Dibba torna ad attaccare la Lega. Dopo gli affondi di neppure una settimana fa, ora il grillino movimentista si fa ancora spazio tra l"accordo che Lega M5S e Lega al governo. E lo fa parlando in colLegamento dal Guatemala a Otto e mezzo su La7."Sondaggi danno Lega avanti a M5S? - dice Di Battista - Penso che Salvini sia pompato dal sistema mediatico in maniera vergognosa. Specie Repubblica dice che è fascista pero si comporta come l'istituto ...

Fondi Lega : Di Battista dice : "Restituisca il maltolto" : La Lega i 49 milioni "li deve restituire fino all'ultimo centesimo, ci mancherebbe altro". "Se io fossi un militante della Lega sarei il primo a chiederlo perché sono quattrini anche miei. Le sentenze si rispettano, quindi restituiscano il maltolto". Lo ha detto l'ex deputato di M5s Alessandro Di Battista a Otto e mezzo in onda stasera, in colLegamento dal Guatemala. "Penso che Salvini sia pompato ...

Di Battista : “La Lega restituisca fino all’ultimo centesimo. Si tira indietro su Anticorruzione? Rischia sputtanamento” : La Lega “deve restituire fino all’ultimo centesimo il maltolto: non c’entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l’assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano perché quei quattrini sono anche ...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto» : Un prelievo 'graduale' per consentire alla Lega di proseguire le proprie attività. Sarebbe questo l'oggetto dell'incontro tra i magistrati genovesi e i Legali del Carroccio...

Di Battista : «La Lega restituisca il maltolto - le sentenze si rispettano» : L’ex parlamentare dei 5 Stelle a «Otto e mezzo»: «Devono rendere fino all’ultimo centesimo: sono soldi dei cittadini, quindi anche miei»

Fondi Lega - Salvini : "Resto tranquillo". Forza Italia solidale - PD : "Restituisca il malloppo" : Non hanno tardato ad arrivare le reazioni del mondo della politica alla decisione del Tribunale del Riesame di Genova di confermare il sequestro dei Fondi della Lega. Il commento più atteso era ovviamente quello del leader del Carroccio, Matteo Salvini, che ha detto:"È una vicenda del passato, sono tranquillo. Gli avvocati faranno le loro scelte: se vogliono toglierci tutto facciano pure, gli Italiani sono con noi. Continuo a lavorare, i ...