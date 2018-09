La Lega frena il MoVimento | Chiusura della domenica ​non per città turistiche

Negozi chiusi di domenica - la Lega frena : «Non vale per città turistiche». Di Maio : «Turnazione» : Il vicepremier, Luigi Di Maio, intervistato a L'aria che tira su La7, ha parlato della proposta di chiudere i Negozi la domenica. A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in...

"Rispetteremo impegni" Ma la Lega frena Tria : Il ministro Tria in missione in Cina di fatto prova a buttare acqua sul fuoco dopo l'outlook negativo dell'agenzia Fitch. Il titolare di via XX Settembre di fatto predica prudenza e prova a tranquillizzare anche Bruxelles affermando che l'Italia rispetterà i suoi impegni: "Vedo il mantenimento del rating da parte di Fitch, e il rinvio di quello di Moody"s, come una corretta sospensione di giudizio in attesa di vedere le azioni del governo. ...

Pensioni d'oro - scontro Lega-M5S : frenata sul taglio sopra i 4mila euro netti : ... che significherebbe 1500 netti, quanto scritto nel contratto è chiaro, ovvero il ricalcolo contributivo avverrà per la parte eccedente i 5mila euro', ha sottolineato ancora a Sky Tg24 Economia ...

Tagli alle pensioni d’oro - la Lega frena Di Maio : «È nel contratto di governo» : Il consigliere di Salvini Brambilla boccia la proposta presentata alla Camera. Borghi (Lega): «La proposta è ovviamente modificabile in Parlamento»

STATALIZZARE AUTOSTRADE - GIORGETTI ‘FRENA’ SALVINI-TONINELLI/ Lega - “vignetta al posto dei pedaggi” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso revoca concessioni AUTOSTRADE dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:25:00 GMT)

L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide la Lega e il governo : Salvini dice sì - ma Giorgetti frena : L'ipotesi di nazionalizzare Autostrade divide il governo e il Carroccio. Da un lato c'è il vicepremier Salvini che ai microfoni di Agorà dice: «Studiando i bilanci di Autostrade, sì. Io sono a favore ...

Crollo ponte - revoca concessione Atlantia : Lega frena - M5S tira dritto - : A tre giorni dalla tragedia , mentre si cercano ancora i dispersi, la politica si scontra sul tema della revoca delle concessioni alla società Autostrade. Tensioni nell'esecutivo. Di Maio: chi non la vuole "dovrà passare sul mio cadavere"

Divisione netta nel governo sulla revoca ad Autostrade. La Lega frena - M5s tira dritto : La visita ai feriti, l'abbraccio ai parenti delle vittime, il punto tecnico con i soccorritori e il cordoglio per i morti che non finisce mai. Questo è il Matteo Salvini solidale e poi, anzi contemporaneamente, c'è il Matteo Salvini calato non solo nel suo ruolo di vicepremier, ma anche nella sua funzione di leader della Lega. Ed è proprio in base a questa che esplodono le prime diversità di approccio politico, ma ...

Ponte Morandi - la Lega frena sul ritiro delle concessioni ai Benetton : 'Dimostrino umanità' : Il tempo delle minacce sulla revoca delle concessioni autostradali contro il gruppo Atlantia della famiglia Benetton lascia il posto a quello della trattativa. È dal fronte leghista del governo che ...

Pensioni d'oro - Lega frena il M5S : nodo ricalcolo e rilancio contributo di solidarietà : I tagli alle Pensioni d'oro rischiano di creare il primo vero dissenso politico [VIDEO] tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega: una questione delicata che potrebbe generare non pochi imbarazzi soprattutto nei principali esponenti del partito del Carroccio. Se da una parte il leader pentastellato, Luigi Di Maio, parla di 'Pensioni d'oro senza contributi versati' come di 'un ricordo', dall'altra il segretario della Lega, Matteo Salvini, sta ...

Pensioni d'oro - la Lega frena M5S : rivedremo il testo - obiettivo è contributo di solidarietà oltre 4000 euro : 'Alla base della proposta di legge firmata da me e dal capogruppo M5s c'è il principio per cui si fa un ricalcolo delle Pensioni oltre i 4000 euro netti, senza fare espropri proletari o penalizzare ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ La Lega frena i 5 Stelle (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La Lega frena il Movimento 5 Stelle. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 agosto(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:41:00 GMT)

Migranti - Blangiardo verso Istat in quota Lega : “Espulsioni e porte chiuse”. Diceva “Non c’è invasione - inutile frenare flussi” : Fino a qualche mese fa l’invasione non esisteva e la sua soluzione era l’emigrazione circolare: farli arrivare e formarli per farli tornare a portare sviluppo nei loro Paesi. Oggi, in un’intervista a La Stampa, spiega che bisogna espellerli perché “qui non ci stanno“. Sui Migranti che arrivano dal Mediterraneo Gian Carlo Blangiardo, ordinario di demografia alla Bicocca di Milano e candidato in quota Lega alla guida ...