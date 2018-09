la guerra delle prime donne barbara palombelli sfida il ritorno di lilli gruber

C’è un accordo di massima tra Francia e Regno Unito sulla “guerra delle capesante” : Francia e Regno Unito hanno raggiunto un’intesa di massima che dovrebbe mettere fine alla cosiddetta “guerra delle capesante” che va avanti da diverso tempo nel Canale della Manica, il tratto di mare che divide i due paesi. L’ultimo episodio violento The post C’è un accordo di massima tra Francia e Regno Unito sulla “guerra delle capesante” appeared first on Il Post.

La "guerra delle capesante" nella Manica : Pescatori francesi e britannici si sono lanciati pietre e fumogeni al largo delle coste della Normandia: litigavano per le pregiate capesante atlantiche

Porti - acque minerali e bancarelle : la guerra delle mille concessioni : Autostrade Spa è finita sulla graticola delle concessioni per la più crudele delle tragedie, ma il dossier su come Stato, Regioni e Comuni fanno gestire i loro beni dai privati era già rovente. Già ...

Queste foto mostrano dramma e riconciliazione delle famiglie coreane divise dalla guerra : Le due Coree hanno dato il via all'atteso ciclo di incontri tra le famiglie separate dalla guerra di Corea (1950-53) nello scenografico resort turistico del monte Kumgang, nella Corea del Nord. L'iniziativa è la prima in quasi tre anni e rientra negli sforzi per "rasserenare" i rapporti intercoreani, così come concordato tra i due leader, il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il "supremo comandante" Kim Jong-un, nel summit tenuto

NI include incrociatore russo nella lista delle migliori navi da guerra del mondo - : Tra le navi da guerra più potenti del mondo il NI annovera anche la nave giapponese Kongo, simile al tipo Arley Burke statunitense, e il cacciatorpediniere cinese del tipo 055, che dovrebbe essere il ...

La guerra dell’Ofac - l’ufficio delle sanzioni di Trump : È il crocevia delle sanzioni. l’ufficio che ne tiene la contabilità e ne impone il rispetto. L’Office of foreign asset control (Ofac), parte del dipartimento del Tesoro, è uno degli organismi meno conosciuti dell’amministrazione americana e oggi tra i più importanti. In prima linea nelle numerose crociate sanzionatorie di Donald Trump - il presidente che ne sta facendo l’uso più “facile” nella storia ...

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 5.9 a Lombok/ Ultime notizie : guerra sul bilancio delle vittime : Terremoto Indonesia, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a Lombok. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:30:00 GMT)

La via libica è in salita. Conte e Macron alla "guerra delle cabine di regia" : Giuseppe Conte, ritorno alla realtà. Il giorno dopo il "grande abbraccio" di Donald Trump, il premier italiano deve fare i conti con gli strascichi europei di quello che, in diverse cancellerie europee come a Bruxelles, è stato vissuto come un arruolamento dell'Italia nel fronte sovranista internazionale, che ha come grandi facitori il presidente Usa e il suo omologo russo, Vladimir Putin. "Certo, il viaggio del premier a ...

Seconda guerra Mondiale - Gb : addio a una delle ultime donne pilota - : Mary Ellis si è spenta all'età di 101 anni nella sua casa nell'Isola di Wight. È stata un membro dell'Auxiliary Air Transport Service, Ata,

Di Maio dichiara guerra ai tecnici del Mef : 'Complotto delle lobby' : Irritazione nel Movimento 5 Stelle nei confronti della Ragioneria dello Stato, che fa capo al ministero dell'Economia. Gli 8mila posti di lavoro che rischierebbero di sparire, secondo la relazione tecnica al decreto dignità, sono un numero che 'è apparso la notte prima che si inviasse al presidente della ...

Mercati spaesati da Brexit - ignorano guerra dazi : è l'ora delle trimestrali : Il presidente Usa ha minacciato Theresa May, dicendo che se manterrà una politica così accomodante con l'Unione Europea e non spezzerà i rapporti, allora gli accordi commerciali con gli Stati Uniti ...

La guerra delle patatine San Carlo : i figli maschi contro il padre che lascia l'azienda alla sorella : alla San Carlo è scoppiata la «guerra delle patatine», ma non è questione di olio, sale o cottura. C'è di mezzo il controllo di un gruppo alimentare da 315 milioni di fatturato l'anno e una sorta di ...

Borse - Milano in calo : la guerra delle tariffe torna a fare paura : (Alliance News) - Milano chiude su una nota negativa nella seduta infrasettimanale, con la prospettiva di nuovi dazi statunitensi ai danni della Cina che si abbatte su tutte le Borse d'...