La guerra commerciale tiene in scacco i mercati Spread in calo dopo le rassicurazioni di

Alle parole sono seguiti pochi fatti nella guerra commerciale : ... ciononostante, l'esito futuro avrà probabilmente implicazioni a livello economico, d'investimento e politico in tutto il mondo. Per offrire indicazioni su una situazione complicata e in rapida ...

Si rinnovano le paure di una guerra commerciale. Anche con l'Ue : Le conseguenze di un atto del genere, seconodo gli esperti, sarebbero non solo sul piano economico ma Anche su quello reputazionale dal momento che la mancanza di un'economia di primissimo piano come ...

Schroders abbassa stime Pil Eurozona e accende fari su Italia e guerra commerciale : ... monitorando soprattutto il rischio che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell'Eurozona, e la situazione politica in Italia. "Il Governo Italiano formulerà una proposta di ...

La guerra commerciale tra due leader sovranisti : Per capire come potrebbe essere il mondo secondo le dottrine di Donald Trump basta dare un’occhiata al braccio di ferro che si sta svolgendo in Turchia tra Washington e Ankara,...

Jackson Hole - BRI : 'guerra commerciale e protezionismo - minacce su inflazione - dollaro - emergenti' : I dazi doganali più alti imposti con la guerra commerciale potrebbero aumentare l'inflazione Usa e costringere la Fed ad alzare ulteriormente i tassi, facendo salire il dollaro e danneggiando sia le ...

Schroders taglia stime Pil Eurozona - focus su guerra commerciale e politica Italiana : In particolare, l'Eurotower sta monitorando due rischi cruciali: il primo riguarda l'impatto che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell'Eurozona, mentre il secondo è ...

Jackson Hole - Kaplan - Fed - : guerra commerciale sta producendo effetto 'spaventoso' su capex : "Sono concentrato a prendere decisioni indipendenti". Così Robert Kaplan, presidente della Federal Reserve di Dallas, ha commentato le forti critiche arrivate dal presidente Donald Trump, che si è ...

Moody's : picco crescita dovrebbe essere alle spalle - guerra commerciale frenerà crescita nel 2019 : Le prospettive di crescita delle principali economie mondiali rimangono solide ma emergono le prime indicazioni che la crescita globale abbia raggiunto il picco. E' quanto emerge dall'aggiornamento ...

Fed avanti tutta con il rialzo dei tassi ma preoccupa guerra commerciale : Questo, in estrema sintesi, quanto emerso nei Verbali dell' ultima riunione del Federal Open Market Committee , FOMC, , il braccio operativo della Banca Centrale più potente del mondo, tenutasi lo ...

guerra commerciale - Cina impone tassa del 25 per cento su merci Usa : ... in una mossa che viene generalmente vista come l'inizio dello scontro sul commercio tra le prime due economie del pianeta, con il rischio di ricadute sull'economia globale. Il mese scorso, il ...

guerra commerciale : Trump pronto a imporre dazi da $200 miliardi su metà dei prodotti cinesi - Wsj - : L'amministrazione Trump è pronta a imporre nuove sanzioni commerciali alla Cina nel corso di questa settimana, nonostante l'intenzione di avviare un nuovo round di trattative con Pechino. E' quanto ...

guerra commerciale USA " Cina? Potrebbe essere solo l'inizio : C'era dunque la speranza che l'integrazione della Cina nell'economia globale avrebbe permesso alla sua cultura imprenditoriale di essere più simile a quella dell'Occidente. In realtà, le cose stanno ...

SPY FINANZA/ Trump sta perdendo la guerra commerciale - ecco le prove : Trump sta perdendo la guerra commerciale. E la sta perdendo male. Lo prova anche quello che è successo con la crisi della Turchia.

guerra commerciale USA " Cina : chi vincerà? : Mentre l'impatto negativo sul PIL cinese di una Guerra commerciale di rappresaglia è circa il doppio di quello USA, poiché è un'economia più ristretta e aperta di quella americana,, il Paese sta ...