La Grotta della Poesia | dove si trova

Deborah de Robertis sarà denunciata per il nudo della Grotta di Lourdes : Deborah de Robertis , la performer franco-lussemburghese, che nei giorni scorsi si è mostrata completamente nuda, qui il video , davanti al Santuario internazionale mariano di Lourdes, sarà processata ...

Niente più turisti alla Grotta della Poesia : “Potrebbe crollare un’arcata da un momento all’altro” : Chiude ai turisti la Grotta della Poesia, piscina naturale nell'area archeologica di Roca Vecchia a Melendugno. "Abbiamo assunto ieri la decisione di intervenire urgentemente per delimitare una parte della Grotta ed evitare che vi fosse una concentrazione di persone eccessiva nei punti più fragili che sono quelli dell'arcata che collega la piscina con il mare aperto, che ha uno spessore molto limitato", ha dichiarato il sindaco.Continua a leggere

Grotta della Poesia interdetta per ragioni di sicurezza. Potì : 'Decisione eccezionale per garantire integrità dei luoghi' : ROCA Considerata l'affluenza record riscontrata nella settimana di Ferragosto presso la Grotta della Poesia, una delle dieci piscine naturali più belle al mondo incastonata nell'area archeologica di Roca Vecchia, l'Amministrazione Comunale di Melendugno si è vista costreta ad adottare dei provvedimenti eccezionali al fine di preservare lo stato dei ...

Salento - troppi turisti : il sindaco chiude la Grotta della poesia. "Un tesoro delicato" : Dopo l'afflusso record di Ferragosto, interviene l'amministrazione di Melendugno. La Grotta è una delle dieci piscine naturali più belle al mondo incastonata nell'area archeologica di Roca Vecchia

Thailandia - i ragazzi della Grotta hanno ottenuto la cittadinanza : Ce l’hanno fatta: tre dei piccoli calciatori e il loro allenatore Ekapol Chanthawong, che lo scorso mese sono rimasti intrappolati per quasi tre settimane nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, mercoledì hanno ottenuto la cittadinanza, insieme a un compagno che non era rimasto imprigionato insieme a loro. L’avevano chiesta prima che cominciasse la loro disavventura. I ragazzi erano apolidi, nonostante fossero nati in Thailandia: ...

È stata concessa la cittadinanza thailandese a tre dei ragazzi della Grotta di Tham Luang - e al loro allenatore : Tre dei ragazzini thailandesi che erano rimasti bloccati per giorni nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, hanno ricevuto la cittadinanza thailandese, insieme al loro allenatore, a sua volta rimasto intrappolato nella grotta. I tre ragazzi e l’allenatore, 25 The post È stata concessa la cittadinanza thailandese a tre dei ragazzi della grotta di Tham Luang, e al loro allenatore appeared first on Il Post.

Capri - la modella Heidi Klum in vacanza con il fidanzato : bagno proibito nella Grotta Azzurra : Un bagno romantico ma vietato quello della modella tedesca Heidi Klum, in questi giorni in vacanza a Capri con il fidanzato Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel. La modella ha pubblicato sui suoi canali social un video in cui nuota nelle acque della Grotta Azzurra dell’isola, nonostante la legge lo vieti per motivi di sicurezza L'articolo Capri, la modella Heidi Klum in vacanza con il fidanzato: bagno proibito nella Grotta Azzurra ...

Putignano - Luci nel buio al Parco della Grotta nella notte di S.Lorenzo : ... grazie alla conferenza intitolata "Esplorazioni del Mondo della Scienza", curata dal Prof. Alessandro Reina del Politecnico di Bari e Gianluca Selleri presidente della Federazione Speleologica ...

Thailandia - i ragazzi della Grotta lasciano il tempio dei monaci - : Il gruppo è uscito dalla struttura dopo aver preso i voti, in via temporanea, in onore del sub morto durante le operazioni per il loro salvataggio. I giovani erano rimasti bloccati , con il loro ...

Napoli - blitz della polizia a FuoriGrotta : sei ordinanze cautelari per droga : Gli uomini della polizia di Stato stanno eseguendo nel quartiere Fuorigrotta un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, nei confronti ...

Grottammare - Alessandra Biocca a Roma per le Spighe Verdi : 'Frutto della nostra attenzione' : Spighe Verdi è il percorso che riconosce a un intero territorio l'impegno a voler trovare e conservare un equilibrio tra ambiente, società ed economia. la cerimonia di consegna ai comuni d'Italia ...

#AGGIORNAMENTO : Proseguono le operazioni di recupero dello speleologo nella Grotta della Mottera : Intorno a mezzogiorno di questo pomeriggio la barella con G. G. - lo speleologo esperto feritosi ieri sera durante un'esplorazione all'interno della Grotta della Mottera, in alta Val Corsaglia, Comune ...