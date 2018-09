La conferenza stampa di Una Pallottola nel cuore 3 regala a Bruno una nuova vita | “non

Una pallottola nel cuore 3 - conferenza stampa serie tv Rai1 : 13.48 Finisce la conferenza. 13.45 Proietti: "La linea orizzontale, cioè tenere una storia per alcune puntate mentre se ne raccontano altre, è la cosa più difficile, soprattutto per il regista. Io penso che ci siamo riusciti". 13.45 Seconda edizione di Cavalli di battaglia? Teodoli: "Gigi ha le chiavi di Rai1, quando vuole entra. Sta a lui". Proietti: "Per adesso stanno nella stalla, chissà. Mi piacerebbe, perché mi sono divertito molto. Ma ...

Una pallottola nel cuore 3 - conferenza stampa serie tv Rai1 in diretta : Sta per iniziare nella sede Rai di Roma in Viale Mazzini la conferenza stampa di presentazione della serie Tv in sei serate Una pallottola nel cuore 3. Presente l'intero cast, a partire da Gigi Proietti. Con lui Francesca Inaudi, Mariella Valentini, Marco Marzocca, Paola Minaccioni, Giulia Bevilacqua, Giovanni Scifoni e Sergio Assisi. Una pallottola nel cuore 3 andrà in onda su Rai1 da martedì 11 settembre in prima serata.

Il Paradiso delle Signore al via il 10 settembre in versione soap : i dettagli dalla conferenza stampa e la trama : Una sfida. Così i rappresentati della produzione e il cast de Il Paradiso delle Signore ha presentato oggi la versione soap della fiction che da lunedì 10 settembre occuperà il pomeriggio di Rai1 a partire dalle 15.30. Fuori Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi e i loro Pietro e Teresa, Il Paradiso delle Signore si prepara a ripartire da Alessandro Tersigni e il suo Vittorio conti che, dopo tre anni, trova la forza e le risorse necessarie per rimettere ...

PREFETTURA DI FERRARA - Venerdì 7 settembre 2018 alle 12.30 conferenza stampa per illustrare gli esiti - AGGIORNAMENTO : Esercitazione di Protezione Civile con simulazione di incidente nel Polo chimico di FERRARA 07-09-2018

XFactor : Ieri durante la conferenza stampa Alessandro Cattelan ha parlato dei motivi dell'esclusione di Asia Argento : Mercoledì Sky ha reso ufficiale la decisione di interrompere qualsiasi rapporto con Asia Argento. Ieri durante la conferenza stampa Alessandro Cattelan ha spiegato i motivi di questa decisione. I giornalisti presenti hanno chiesto a Fedez se fosse d'accordo o meno con la scelta di Sky e il rapper ha appoggiato la decisione presa dai vertici dell'azienda. "Io penso che sia giusta la scelta di sostituire Asia per tutelare i concorrenti. Io sono ..."

Anno scolastico 2018/2019/la tradizionale conferenza stampa di avvio questa mattina a palazzo dei priori per fare il punto della situazione : A giorni prenderà il via il nuovo Anno scolastico e l'amministrazione comunale ha fatto il punto della situazione, questa mattina, nell'ambito di una conferenza stampa

CURIA di AGRIGENTO In margine alla conferenza stampa sul processo diocesano di canonizzazione del "servo di Dio"giudice Rosario Angelo ... : compresi i fatti di grazia richiesti, in cui nell'impossibilità di una spiegazione razionale ed umana, con tutti i mezzi della scienza di oggi, deve essere chiaro l'intervento dall'Alto.

MotoGP – Valenti Rossi show in conferenza stampa : “stretta di mano con Marquez? No. Lato professionale ok - ma umanamente…” : Valentino Rossi grande protagonista nella conferenza stampa dei Piloti MotoGP in vista di Misano: si riapre la questione del rapporto con Marquez Dopo il disastro di Silverstone e della gara tristemente cancellata, i piloti MotoGP cercheranno di riscattarsi in Italia, sulla pista di Misano. Grande attesa per ammirare dal vivo Valentino Rossi, una vera e propria leggenda vivente da queste parti (e non solo!). Il pilota Yamaha in conferenza ...

MotoGp – Weekend speciale in casa Suzuki - Iannone in conferenza stampa : “questa è una gara speciale” : Andrea Iannone positivo e sereno in conferenza stampa a Misano: le parole del pilota Suzuki prima del Weekend di gara di casa Il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp è iniziato: si sono aperte le danze questo pomeriggio con la conferenza stampa piloti del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Grande attesa per la gara di San Marino, dove i piloti italiani correranno davanti al loro pubblico, che spera in un grande ...

MotoGP – ‘Datevi la mano’ - momento di tensione fra Marquez e Rossi : si infiamma la conferenza stampa [VIDEO] : Mar Marquez porge la mano a Valentino Rossi per far pace nella conferenza stampa di Misano, ma il Dottore… non accetta Si prospetta un weekend di gara di fuoco a Misano: alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini tutti gli appassionati delle due ruote hanno letto l’intervista a Marc Marquez, che andrà trasmessa domenica mattina su Tv8, nella quale lo spagnolo della Honda ha ammesso di voler fare pace con ...