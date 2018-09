LA BUONA NOTTE di Rab Come bottiglie rotte

Kim Kardashian - sexy BUONAnotte ai fan : lato B in bella vista allo specchio Foto : Kim Kardashian è uno di quei personaggi che sa come mandare in estasi i propri fan, senza troppi sforzi. La starlette statunitense, moglie di Kanye West, ancora una volta ha pubblicato sui...

Kim Kardashian - sexy BUONAnotte ai fan : lato B in bella vista allo specchio Foto : Kim Kardashian è uno di quei personaggi che sa come mandare in estasi i propri fan, senza troppi sforzi. La starlette statunitense, moglie di Kanye West, ancora una volta ha pubblicato sui...

LA BUONA NOTTE di Rab Come le radici : Fermi, guardare il mondo appassire, in sintesi, clorofilliana. Le mie mani, dentro il tuo seno, Come nella terra a scavare, a cercare un cuore che chissà, dove è andato a morire? Come le radici, ...