Kingdoms of Amalur | per un eventuale remaster servirebbe l' okay di EA

eurogamer

: Dobbiamo aspettarci qualche passo importante? - parliamodivg : Dobbiamo aspettarci qualche passo importante? - infoitscienza : Kingdoms of Amalur, la proprietà intellettuale è ora in mano a THQ Nordic - PixelFlood_it : #THQNordic ha acquisito l'#IP di #KingdomsofAmalur da #38Studios, il team di sviluppo di Kingdoms of Amalur: Reckon… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) E' notizia di pochi giorni fa comeofsia stato acquisito da THQ Nordic, e come possiamo apprendere da Eurogamer adesso lo studio sta vagliando tutte le possibilità per mettere a frutto il marchio.THQ Nordic, come possiamo vedere, ha infatti solamente acquisito la proprietà intellettuale, mentre i diritti riguardanti la pubblicazione rimangono ancora in mano ad EA, per cui mette subito le carte in tavola riguardo un possibiledel gioco paventato dai fan i seguito all'acquisizione. THQ spiega infatti in un comunicato come qualsiasio riedizione del gioco debba prima ricevere il benestare di EA, detentrice ancora dei diritti di pubblicazione.THQ Nordic ha inoltre aggiunto che non vuole ancora rivelare i suoi programmi che ha in serbo per il marchio diof, in quanto è solita prima radunare le proprie menti e mettere al vaglio tutte le ...