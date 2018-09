Juventus | Nedved | “Cristiano Ronaldo? Un’intuizione di Paratici”

calcioweb.eu

: #Juventus, #Nedved: '#CristianoRonaldo? Un'intuizione di #Paratici' - CalcioWeb : #Juventus, #Nedved: '#CristianoRonaldo? Un'intuizione di #Paratici' - genovesergio76 : Juventus, Nedved rivela: 'Ecco com'è nata l'idea - ItaSportPress : Juventus, Nedved: 'Ecco come è nata la trattativa per Cristiano Ronaldo...' - -

(Di lunedì 10 settembre 2018) In un’intervista a Idnes Tv, un’emittente ceca, Pavelha rivelato qualche particolare su come è nata la trattativa che ha portato a Torino Cristiano, sottolineando l’importanza del direttore Fabio Paratici: “L’affareera tutto nella testa del direttore: lo ha proposto a me e al presidente Agnelli. Ci è piaciuta subito l’idea, non era folle. La reazione è stata entusiasta perché Cristiano era l’acquisto necessario per compiere un ulteriore passo in avanti dopo sette scudetti consecutivi”. E ha continuato: “Quando scoprimmo l’entità della clausola abbiamo deciso di tentare. Con Cristiano proveremo a vincere la Champions“.L'articolo: “Cristiano? Un’intuizione di Paratici” CalcioWeb.