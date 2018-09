Juventus | attacco pesantissimo di Pistocchi | “bianconeri da sanzionare subito” FOTO

Juventus - l'attacco di 'Marca' a Cristiano Ronaldo : Per Rodriguez però il futuro di Ronaldo appare quasi segnato: 'Credo sia ancora il miglior giocatore del mondo, ma senza la sua 'famiglia merengue', con tutti i giocatori che mettevano la loro magia ...

Probabili formazioni Juventus-Lazio : dubbi nell’attacco bianconero - rischia Dybala ma c’è Cristiano Ronaldo : Oggi sabato 25 agosto (ore 18.00) si gioca Juventus-Lazio, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Partita di cartello all’Allianz Stadium, i bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva dopo quella sofferta ottenuta contro il Chievo mentre i biancocelesti devono riscattare la sconfitta subita contro il Napoli. Max Allegri deve ancora sciogliere qualche dubbio in attacco, Dybala rischia di incominciare ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Lazio : Allegri - rebus attacco. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Lazio: Diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri potrebbe allargare Ronaldo, Inzaghi ritrova Lucas Leiva e Lulic(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:55:00 GMT)

Juventus - Allegri non si nasconde : i ‘problemi’ di abbondanza in attacco - Bonucci e le caratteristiche di Cancelo : Vigilia di campionato in casa Juventus, i bianconeri dovranno vedersela con la Lazio nella seconda giornata di Serie A. Conferenza stampa per Massimiliano Allegri, ecco le dichiarazioni: “Mi aspetto grande entusiasmo. La Lazio ci ha battuti dopo 41 vittorie di seguito. Sarà la prima partita vera, importante. Bonucci è un giocatore della Juventus, andrà valutato come tutti noi per quello che farà sul campo. E’ tornato con ...

Roberta Sinopoli - moglie di Marchisio/ L'attacco alla Juventus : "meglio rimpianti che sopportati" : Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, ha pubblicato sui social un breve sfogo per la rescissione del contratto del marito. Decisione voluta dalla Juventus, dopo 25 anni(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:41:00 GMT)

Juventus - attacco frontale della moglie di Marchisio : il post social è velenosissimo [FOTO] : La moglie dell’ex giocatore bianconero ha lanciato una frecciata alla Juventus tramite una storia Instagram-- Pochi giorni di silenzio, poi la stoccata velenosa. L’ha lanciata Roberta Sinopoli, moglie di Claudio Marchisio, messo praticamente alla porta dalla Juventus dopo 25 anni di carriera in bianconero. Venerdì la risoluzione consensuale del contratto tra il club bianconero e il ‘Principino’, fondamentale per poter scegliere la ...

Juventus - Allegri cambia tutto : si passa al 4-4-2 - CR7-Dybala in attacco : Allegri cambia tutto- Dopo le prime amichevoli di questa prima fase di campionato, e dopo il match in famiglia di ieri sera, il messaggio di Massimiliano Allegri è apparso chiaro ed evidente: la Juventus scenderà in campo con il 4-4-2. UN 4-4-2 leggermente atipico con Douglas Costa e Cuadrado esterni di centrocampo e con Pjanic […] L'articolo Juventus, Allegri cambia tutto: si passa al 4-4-2, CR7-Dybala in attacco proviene da Serie A News ...

Juventus - attacco Real per Pjanic : i Blancos mettono sul piatto 100 milioni : E' stata la regina del calciomercato 2018 di tutta Europa, la Juventus, con il colpo di Cristiano Ronaldo . Ma ora i bianconeri si trovano a doversi difendere dall'attacco che è partito su Miralem ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : come giocherebbero i bianconeri? Dream Team d’attacco con Dybala e Douglas Costa : Cristiano Ronaldo è la grande suggestione in casa di Juventus, la bomba di mercato lanciata da un paio di giorni che sta sconquassando il calciomercato e che potrebbe davvero stravolgere i livelli internazionali. Il fenomeno lusitano, uscito dai Mondiali agli ottavi di finale, è in procinto di lasciare il Real Madrid dove non sembra più avere stimoli e la società bianconera si è fiondata sull’icona del football, uno dei volti sportivi più ...