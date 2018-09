Jacopo | morto a 26 anni senza un perché “Eri un grande musicista e un amico”

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 settembre 2018) Si chiamavaStarini il ragazzo 26enne triestino che era stato ricoverato in ospedale giovedì scorso dopo che la madre lo aveva trovato a letto incosciente, cianotico e in arresto cardiorespiratorio.nella mattinata di sabato 8 settembre, lascia i genitori e il fratello Gabriele. Vasto cordoglio tra i suoi amici, che ricordano il giovane sui social, soprattutto sul suo profilo Facebook. Il malore di giovedì scorso lo aveva colto nel sonno. Il giovane triestino, un appassionato di musica, batterista del gruppo locale “Mad Monkeys”, era stato trovato nel proprio letto dalla madre Emanuela, nella loro abitazione in salita di Contovello. Per caso era entrata nella sua stanza, verso le 11, per cambiare il sacchetto del cestino. Come spesso accadeva, aveva trovatodormiente. Ma la posizione in cui si trovava l’aveva insospettita. Dopo aver ...