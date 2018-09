Jack Ma lascerà Alibaba tra un anno | il successore è Daniel Zhang

Alibaba - Jack Ma lascerà il 10 settembre/ Farà il filantropo : "Voglio morire su una spiaggia - non in ufficio" : Alibaba, Jack Ma lascerà il 10 settembre 2018. Ultime notizie, l'imprenditore cinese Farà il filantropo: "Voglio morire su una spiaggia, non in ufficio"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:30:00 GMT)