laragnatelanews

: Jabra Elite Active 65t, il Wireless va Oltre - MaurizioMurgia : Jabra Elite Active 65t, il Wireless va Oltre - MaurizioMurgia : Jabra Elite Active 65t, il Wireless va Oltre - La Ragnatela News - laragnatelanews : Jabra Elite Active 65t, il Wireless va Oltre -

(Di martedì 11 settembre 2018)da sempre Leader in fatto di, di sistemi di trasmissione audio attraverso il bluetooth ha prodotto strumenti di lavoro, per il tempo libero, per lo sport di altissima qualità. La tecnologia e la manifattura di questi accessori non hanno eguali e non temono confronti, per funzionamento, originalità, e percezione della qualità dei materiali. Ogni nuovo prodotto ha – da sempre – fissato nuovi riferimenti da raggiungere (per la concorrenza) e oggi, per non esser da meno vi voglio di un prodotto che ho avuto la possibilità di provare e del quale, dire che mi ha lasciato entusiasta è poco. Si tratta del recentissimo prodotto lanciato sul mercato poco più di un anno fa, l’65t. Prima però vi voglio raccontare un’ulteriore specifica in ordine al prodotto che ho testato. Al Recente Salone IFA di Berlinoha presentato già ...