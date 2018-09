J Ax si starebbe riavvicinando a Dj Jad dopo la separazione con Fedez

Blastingnews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Alcuni reciproci segnali di stima e avvicinamento tra J-Ax e Dj Jad, concretizzatisi nelle ultime ore sui social, stanno alimentando le speranze di tantissimi supporter degli Articolo 31 di rivedere un giorno insieme i due autori di 'Strade di Citta''. Se appare sicuramente impossibile – o quanto meno azzardato, almeno per il momento – parlare di una vera e propria 'reunion', sembra però altrettanto evidente che una pacificazione tra i due ex amici e collaboratori, almeno dal punto di vista prettamente umano, sia attualmente in atto. Ad alimentare le speranze dei supporter anche il fatto che il 'nuovo J-Ax', quello del post NewTopia, sembra tornato ad essere libero di celebrare il suo passato. Il J-Ax del postDa qualche tempo J-Ax non è più parte della 'Newtopia', l'etichetta discografica che lui stesso aveva fondato, non più di cinque anni fa, assieme a quello che per ...