Izabel Goulart incanta Parigi con la sua bellezza FOTO ...

Mostra del Cinema di Venezia - Izabel Goulart è protagonista assoluta : secondo red carpet per la sexy modella [GALLERY] : Meravigliosa Izabel Goulart alla sua seconda volta sul red carpet della 75ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia Izabel Goulart si concede un secondo red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia 2018. Alla 75ª edizione dell’evento Cinema tografico la modella brasiliana indossa questa volta un vestito corto (anziché lungo come la prima volta) e laminato. Lo scollo sulla schiena e la misura ‘ristretta’ ...

Festival del Cinema di Venezia - Lady Trapp è meravigliosa : Izabel Goulart risplende tra le altre star [GALLERY] : Izabel Goulart sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è davvero magnifica, la fidanzata di Kevin Trapp è una stella tra le stelle Nella giornata d’inaugurazione del 75° Festival del Cinema di Venezia , tra le altre donne presenti c’è Izabel Goulart . La fidanzata del portiere del Psg, Kevin Trapp , si è presentata in tutto il suo splendore all’evento Cinema tografico, bellissima come sempre. Già ieri la modella ...

Izabel Goulart e Kevin Trapp - prove di luna di miele : L’amore è una partita a racchettoni? Può darsi. Izabel Goulart e Kevin Trapp che giocano sulla sabbia di Mykonos ne sono una prova. La supermodella brasiliana e il portiere tedesco sono alla seconda estate insieme, ed è quella decisiva. Il 28enne, dopo l’uscita dai Mondiali di Russia 2018 della sua Germania (Iza, però, in quel caso tifava Brasile), è volato da lei e si è inginocchiato. La conferma del «sì» poi è arrivata via ...

Sfortunato al Mondiale - fortunato in amore : Trapp e la proposta di matrimonio a Izabel Goulart - il ‘sì’ a Capri [VIDEO] : Kevin Trapp sposerà Izabel Goulart, la modella brasiliana ha detto ‘sì’ alla proposta di matrimonio del portiere della Germania e del Psg Kevin Trapp non è stato troppo fortunato ai Mondiali di Russia 2018 con la sua Germania. Il portiere tedesco però non è tornato a casa a piangersi addosso, il calciatore del Psg ha colto l’occasione per delle vacanze favolose in Italia dove ha chiesto alla fidanzata Izabel Goulart di ...