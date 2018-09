Italiani come noi | il vox di Piero Ricca alla Festa dell’Unità | “Tornare tra la gente”

Conte e il parallelo con l 8 settembre 1943 'Momento difficile come allora - dobbiamo restituire fiducia agli Italiani' : ... rispettato nel mondo, l'hanno fatto motivati nella fiducia nel domani'. Ebbene, 'negli anni questo spirito si è affievolito. Vogliamo rianimare quello spirito di intrapresa, quella forza morale che ...

Italiani come noi - è giusto limitare le aperture festive? “Non ci rinuncerei”. “Ma si potrebbe pagare di più la domenica” : “Non compro mai nei festivi, per rispetto dei lavoratori”. “Fare acquisti di domenica è una comodità a cui non vorrei rinunciare”. Nei clienti finali suscita reazioni contrastanti l’orientamento del governo di porre limiti alla liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali. Ne abbiamo parlato con i cittadini in strada. Per alcuni è una questione di libertà: “Non metterei limiti: ogni esercente è ...

ESCLUSIVO : 'Vi spiego come il M5S è diventato lo zimbello di noi hacker Italiani' : Si tratta di una pratica talmente diffusa e utile, nel mondo dell'informatica, che anche compagnie enormi come Google o Facebook , che hanno personale interno per quanto riguarda la security, hanno ...

"Come fai a permetterti un monopattino così costoso?". Tre 50enni Italiani pestano un giovane africano a Mortara : Quando hanno visto passare un ragazzo di colore su un monopattino elettrico, hanno deciso che era troppo costoso per lui e hanno iniziato a insultarlo per poi prenderlo a calci e pugni, provocandogli lesioni poi giudicate guaribili in 15 giorni. Protagonisti del pestaggio, tre uomini di Mortara, nel Pavese, tutti sopra i 50 anni, che ieri sono stati individuati dai carabinieri del posto e denunciati per lesioni personali, danneggiamento e ...

Mario Monti - l'ultima presa in giro dell'ex premier agli Italiani : come lo inchioda Senaldi : Allarme, è tornato. Il professor Mario Monti ha scritto ieri l' editoriale del Corriere della Sera, muovendo le sue critiche alla politica del governo rispetto all' Unione Europea. In breve, l' ex ...

Italiani e Vino : come cambia l’enogastronomia in Italia : l’enogastronomia è una forma di turismo in costante crescita. Basti pensare che, statisticamente, almeno 1 Italiano su 3 ha svolto

Il sindaco di Messina : "I migranti qui senza preavviso. E allora li metto nelle baracche come gli Italiani..." : 'I migranti ? metto a disposizione le baracche , quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà ...

Italiani come noi - vivere senza smartphone? “Impossibile - quasi una dipendenza” - “Ma sui social non è vita vera” : “E tu, quanto ti senti dipendente dal tuo smartphone?”.Ora che l’uso compulsivo dell’internet mobile è entrato nel novero delle dipendenze patologiche – tanto che per definire la paura di rimanere disconnessi è stato coniato un nuovo termine: “nomofobia” – abbiamo rivolto questa domanda ai passanti per le strade di Milano. Molti giovani lo ammettono: “non potrei vivere senza smartphone, devo ...

Come eravamo : le vacanze degli Italiani negli anni Ottanta : Michael Jackson e Lionel Richie scrivono l'inno We Are The World e in tutto il mondo esplodono i Live Aid per l'Africa. A breve crollerà il muro di Berlino e scoppierà la rivolta di Tienanmen . La ...

Presidente della Caritas : "Italiani rifiutano i neri. È come la caccia all'untore" : "Non dobbiamo meravigliarci di questa deriva, fa difficoltà parlare di razzismo ma è chiaro un rifiuto dell'altro soprattutto se ha il colore della pelle nera, frutto di questo clima di tensione che si è voluto creare". Lo ha dichiarato il Presidente della Caritas italiana, in un intervento a Vatican News.Il cardinale Francesco Montenegro è intervenuto sugli ultimi episodi di razzismo che si sono verificati nel Paese. La responsabilità della ...

Italiani come noi – ambulanti in spiaggia : “Cacciamoli - ma niente multe a chi compra”. “Povera gente - devono lavorare” : Sortita di ‘Italiani come noi‘ in Liguria, tra Arenzano e Varazze, per dialogare con residenti e turisti sull’effetto “Spiagge sicure“, il piano del ministro dell’Interno contro i venditori abusivi. Pochi notano la differenza. “Qui da noi ci sono come gli anni scorsi, non si vedono particolari controlli”, dichiara più di una voce. Dai commenti affiorano sentimenti contrapposti. Il fastidio: ...

Estate : 4 Italiani su 10 tornano dalle vacanze con prodotti tipici come souvenir : Più di quattro italiani su dieci (42%) tornano dalle vacanze con prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’Estate 2018. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione dei primi rientri dalle vacanze dopo il Ferragosto. Quest’anno appena il 19% degli italiani torna a mani vuote dalle ferie ma le difficoltà economiche – sottolinea la Coldiretti – spingono però verso spese utili, con i prodotti ...

Così si corrode il calcestruzzo di migliaia di ponti Italiani costruiti come il Morandi : 'Sono anni che dico che decine di migliaia di ponti italiani sono a rischio crollo e ogni anno puntualmente ne crollano una ventina....'. Una ventina all'anno? 'Sì, una ventina solo che non fanno ...

Italiani come noi – Rider : nuovo lavoro tra sfruttamento e opportunità. “Disposti a pagare di più per garantire diritti?” : I servizi di consegna del cibo a domicilio sono sempre più diffusi. Si sceglie, si ordina, si paga con pochi clic, tramite apposita app. Ma gli utenti sono consapevoli delle condizioni di lavoro dei Rider, i fattorini che eseguono le consegne girando in bici o motorino? Il tema è entrato nell’agenda politica. Ne abbiamo parlato con i passanti del centro di Milano, registrando un’ampia serie di testimonianze. “Nessuno li obbliga ...