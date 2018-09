Italia tra realtà e pregiudizio

L’autostrada elettrificata arriva in Italia/ Pronti 6 km sulla Brebemi : si studia una circolare per il futuro : Brebemi, prima autostrada elettrica in Italia con Siemens e Scania. I primi sei chilometri di test si terranno fra Romano di Lombardia e Calcio, in provincia di Bergamo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 22:55:00 GMT)

Tragedia dell’aria : precipita aereo con medico Italiano a bordo. Le sue condizioni. La notizia ha sconvolto tutti : Una vera e propria Tragedia aerea si è verificata in Sud Sudan con un medico italiano, Damiano Cantone, 32 anni di Catania, fra i sopravvissuti (un miracolo!), ma ovviamente ferito. Un aereo con a bordo 23 passeggeri, si è schiantato nel lago Yirol. Le vittime sono 19, tra cui tre bambini, e i feriti 4, tra cui appunto il medico del Cuamm che, originario di Catania è stato in servizio a Padova. Avrebbe subito un grave trauma al collo. Tra ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone 3-0 - le pagelle degli azzurri. Centrali da urlo - Zaytsev trascinatore : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match d’apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale, davanti agli 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, ha incominciato la propria avventura iridata con un bel successo fondamentale in ottica futuro. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo nella capitale. IVAN Zaytsev: 7. Lo Zar ha messo grande personalità in questa partita, sentiva ...

Volley - parte bene il Mondiale dell'Italia : Giappone travolto in tre set : ROMA - Comincia nel migliore dei modi l'avventura della Nazionale italiana ai Mondiali di Volley. Nella gara d'esordio giocata nella splendida cornice del Foro Italico di Roma, gli azzurri guidati dal ...

LIVE Italia-Spagna beach soccer - Finale Euro League 2018 in DIRETTA : 1-1. Botta e risposta tra azzurri e iberici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, Finale dell’Euro League 2018 di beach soccer. Ad Alghero (Sassari) andrà in scena l’atto conclusivo degli Europei di questo sport, la nostra Nazionale va a caccia del colpaccio di fronte al proprio pubblico e si preannuncia una partita estremamente combattuta e avvincente aperta ad ogni risultato. Gli azzurri vogliono tornare a vincere a 13 anni di distanza dall’unico ...

Fiorenza - in finale di Miss Italia : 'Oggi basta mostrare solo il lato B' : C'è una sola napoletana tra le trentatré aspiranti Miss Italia ma il diagramma delle sue azioni punta decisamente verso l'alto. Fiorenza D'Antonio, bionda, occhi verdi, 21 anni, 1.73, laureata in ...

RTL 102.5 contro Rete 4 : "Viva L'Italia" è un marchio registrato. Il programma di Gerardo Greco rischia di finire in tribunale : A poche ore dal varo ufficiale, "la nuova Rete 4" si trova già a dover fare i conti con alcune beghe relative ad una delle nuove emissioni tanto pubblicizzate nelle ultime settimane. Viva L'Italia (il programma di Gerardo Greco in partenza giovedì prossimo) ha attirato le attenzioni dell'ufficio legale dell'emittente radiofonico RTL 102.5 a causa del nome scelto.Al centro del contendere, l'utilizzo del marchio registrato "Viva L'Italia" ...

L'Italia "tratta" con il maresciallo Haftar : L'uomo forte della Cirenaica ha rafforzato il patto con quelli di Misurata. Khalifa Haftar ha "blindato" con i suoi fedelissimi il parlamento di Tobruk. L'ex ufficiale di Gheddafi ha portato nel suo campo alcune delle più potenti tribù della Tripolitania, stabilendo una nuova ripartizione dei proventi petroliferi. E su queste basi ha aperto un canale diplomatico "sotterraneo" con L'Italia. Il messaggio è chiaro. La proposta, ...

L’AUTOSTRADA ELETTRIFICATA ARRIVA IN Italia/ Pronti 6 km sulla Brebemi in collaborazione con Scania : Brebemi, prima autostrada elettrica in ITALIA con Siemens e Scania. I primi sei chilometri di test si terranno fra Romano di Lombardia e Calcio, in provincia di Bergamo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 16:49:00 GMT)

Aereo precipita nel lago in Sud Sudan : c'è un Italiano tra i sopravvissuti : DIsastro Aereo nel Sud Sudan: il bilancio potrebbe essere di 19 morti. Un nostro connazionale infatti - che lavora in...

Sud Sudan - cade aereo : 21 morti. Medico Italiano tra i 3 sopravvissuti : Impegnato in un'organizzazione umanitaria, è in grave condizioni. Il velivolo probabilmente sovraccarico

FER Emilia-Romagna - per la prima volta in Italia tratto di binari con traverse ecosostenibili : Teleborsa, - Greenrail e Ferrovie Emilia Romagna puntano su traverse ferroviarie smart di nuova generazione. Una tecnologia applicata per la prima volta sotto binari Italiani che permette uno sviluppo ...

FER Emilia-Romagna - per la prima volta in Italia tratto di binari con traverse ecosostenibili : Greenrail e Ferrovie Emilia Romagna puntano su traverse ferroviarie smart di nuova generazione. Una tecnologia applicata per la prima volta sotto binari Italiani che permette uno sviluppo ...

Arrivano in Italia le autostrade elettrificate" : ...viaggiano così Per ora sono solo 6 chilometri ma la sperimentazione - come in altri Paesi europei - è cominciata ed è già stato annunciato che il passo successivo sarà un'autostrada ad economia ...