Italia sconfitta dal Portogallo | per Mancini solo un punto in due partite

Nations League calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Italia sconfitta in Portogallo - rischio Serie B : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

L'Italia inciampa sul Portogallo : André Silva condanna alla sconfitta gli azzurri : L'Italia di Roberto Mancini delude, ancora, profondamente le tante aspettative attorno alla nazionale. Gli azzurri, infatti, dopo il pareggio casalingo contro la Polonia, hanno perso per 1-0 a Lisbona contro il Portogallo campione d'Europa nel 2016. La rete della vittoria porta la firma dell'ex attaccante del Milan André Silva che ha risolto la pratica in favore dei lusitani ad inizio del secondo tempo. Il Portogallo è sembrato più squadra ed ha ...

Pallavolo – Europeo U19 : l’Italia vince il titolo continentale - sconfitta in finale 3-2 la Russia : Le azzurre si laureano campionesse europee dopo aver ribaltato l’iniziale svantaggio di 0-2 contro la Russia Trionfo azzurro a Tirana, la nazionale Italiana femminile U19 si è aggiudicata la Medaglia d’Oro al Campionato Europeo di categoria. Una vittoria arrivata al termine di una bellissima finale contro la Russia, sconfitta dopo una lunga battaglia 3-2 (24-26, 18-25, 26-24, 25-22, 15-9). Per salire sul gradino più alto del podio le ...

Volley femminile - l’Italia vince il Trofeo di Montreux! Sconfitta la Russia 3-0 - show Egonu : le azzurre verso i Mondiali : L’Italia batte un colpo e lancia ottimi segnali a 20 giorni dall’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ha vinto il Torneo Internazionale di Montreux, prestigiosa competizione che quest’anno fungeva in preparazione alla rassegna iridata che scatterà tra meno di tre settimane in Giappone. Le azzurre hanno travolto la Russia per 3-0 (25-21; 30-28; 26-24) nella finale giocata nella località svizzera, ...

Beach soccer - Euro League 2018 : Italia CAMPIONE D’EUROPA! Estasi ad Alghero - Spagna sconfitta ai rigori! : La Nazionale ITALIAna di Beach soccer manda in Estasi Alghero e conquista l’Euro League 2018, salendo sul tetto continentale per la seconda volta nella storia ed a 13 anni dall’ultimo trionfo. sconfitta ai rigori la Spagna dopo una finale equilibratissima e conclusasi sul 2-2 al termine dei supplementari. Primo tempo a ritmi bassissimi, in cui non accadeva praticamente niente. Gli iberici mantenevano uno sterile possesso palla, gli ...

Badminton - Europei a squadre junior 2018 : Italia eliminata nella fase a gironi. Fatale la sconfitta con la Germania : Si spegne sull’ultimo ostacolo, quello più difficile, il sogno dei quarti di finale per l’Italia categoria junior del Badminton, che viene eliminata nella fase a gironi agli Europei. Gli azzurrini, che non erano inseriti tra le teste di serie, hanno chiuso il Gruppo 5 al secondo posto ed ora potranno concentrarsi sulla rassegna individuale. Dopo la vittoria all’esordio sulla Finlandia per 4-1, l’Italia ha asfaltato ...

Basket - torneo Amburgo : Italia-Repubblica Ceca 80-87. Sconfitta azzurra verso le qualificazioni ai Mondiali : Il cammino verso le qualificazioni Mondiali 2019 inizia con una Sconfitta per l’ItalBasket. La nazionale di Meo Sacchetti viene battuta per 80-87 dalla Repubblica Ceca in occasione della semifinale di Supercup, torneo quadrangolare amichevole che si disputa ad Amburgo (Germania). Azzurri sempre costretti ad inseguire e non ancora in grado di reggere ritmi alti per 40 minuti. La nazionale italiana paga già un pesante distacco già dopo i ...

Under 21 - Slovacchia-Italia 3-0 : pesante sconfitta per gli azzurrini in amichevole : Slovacchia-Italia 3-0 , 9' Haraslìn, 50' Haraslìn, 56' Mraz, Riprende il cammino dell'Italia di Roberto Mancini, attesa dall'impegno in Nations League contro la Polonia, e riparte anche il percorso ...

Volley - Torneo Montreux 2018 : Italia sconfitta dalla Turchia - 0-3 per Egonu e compagne. Segnali negativi verso i Mondiali : L’Italia inizia con una sconfitta il Torneo Internazionale di Montreux, competizione amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che scatteranno il prossimo 29 settembre in Giappone. Nell’amena località svizzera, le azzurre sono state battute dalla Turchia per 3-0 (25-18; 26-24; 25-21): risultato netto in favore della compagine allenata da Giovanni Guidetti e ancora tanto da rivedere per la nostra Nazionale che ...