Italia | Mancini chiede tempo | il commento post-partita del Ct

Italia - è un disastro : ci umilia pure Andrè Silva - il Portogallo inguaia Roberto Mancini : L' Italia di Roberto Mancini delude ancora nella Nations League : sconfitta 1-0 in casa del Portogallo nella seconda gara, con rete dell'ex milanista Andrè Silva a inizio ripresa. Squadra ...

Portogallo-Italia - Bonaventura mette in discussione Mancini : che frecciata al CT! : Sconfitta per l’Italia nella gara della Nations League contro il Portogallo brutta prestazione per gli uomini di Roberto Mancini e strada in salita adesso nella competizione. Al termine della partita dichiarazioni a Rai Sport da parte di Giacomo Bonaventura che tra le righe sembra lanciare qualche frecciatina al Ct Roberto Mancini: “dobbiamo trovare il giusto modo per giocare bene, perchè penso che questa squadra ha la qualità ...

Italia sconfitta dal Portogallo - per Mancini solo un punto in due partite : Gli azzurri non ce la fanno e perdono per 1 a 0 a Lisbona contro il Portogallo nella seconda giornata di Nations League. Per Roberto Mancini un solo punto in due partite. Allo Stadio Da Luz i lusitani,...

Nations League - Portogallo-Italia 1-0. Roberto Mancini : “Per vincere bisogna fare gol - serve trovare dei rimedi”. Le parole degli azzurri : L’Italia è uscita sconfitta dallo Stadio Da Luz di Lisbona, battuta dal Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale ha faticato a tenere il passo dei Campioni d’Europa e ha così perso in trasferta. Di seguito le dichiarazioni che i protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Rai. Roberto Mancini è apparso molto sconsolato e sconfortato per il risultato ottenuto e ...

Portogallo- Italia 1-0 : Mancini la rivoluzione non paga. Ed è (ancora) notte fonda : Il ct cambia nove undicesimi, ma il risultato non cambia. Quest’Italia non tira mai in porta ed ogni volta che attaccano gli avversari è un tormento: così si rischia di non uscire più dalla crisi

Italia ko in Portogallo! Serve tempo per maturare - ma Mancini costruisca certezze : il problema non era Balotelli? : L’Italia ko a Lisbona: il Portogallo manda al tappeto gli azzurri di Mancini per 1-0 nel secondo match della Nations League La nuova Italia di Mancini è tornata in campo questa sera, dopo il pareggio di venerdì contro la Polonia, per la seconda sfida di Nations League, la nuova competizione per Nazionali Europee che regala i pass per gli Europei di calcio. Fabio Ferrari/LaPresse Al Da Luz di Lisbona l’Italia non è riuscita ad ...

Italia k.o. col Portogallo - Mancini è già nella confusione più totale : tutte le FOTO della partita : 1/20 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Portogallo-Italia 0-0 LIVE - Nations League : la squadra di Mancini alla ricerca del successo : Portogallo-Italia – All’Estadio Da Luz di Lisbona il Portogallo ospita l’Italia di Mancini nella seconda giornata di Nations League. Partita molto importante per gli azzurri, l’obiettivo è conquistare la prima vittoria della competizione dopo il pareggio all’esordio contro la Polonia. FORMAZIONI UFFICIALI Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; ...

Ufficiale - Mancini stravolge l'Italia : cambiati 9/11 rispetto alla Polonia - debutta la coppia Romagnoli-Caldara : Roberto Mancini stravolge l'Italia in vista del Portogallo: la formazione che sta per affrontare i portoghesi, orfani di Ronaldo, - ore 20.45, stadio La Luz di Lisbona, diretta su Raiuno - è ...

Nations league - Mancini cambia Italia : ANSA, - ROMA, 10 SET - Sette giocatori nuovi su undici, e senza contare i subentrati nel secondo tempo: per la seconda partita di Nations league, Roberto Mancini cambia del tutto l'Italia, rimanendo ...

Portogallo-Italia - Mancini ne cambia 9 su 11 : in attacco Zaza e Immobile : Le FORMAZIONI UFFICIALI delle due squadre! #UEFA #NationsLeague ?? ?? ?? #PortogalloItalia ? Estadio da Sport #Lisboa e #Benfica - #Lisbona ? h. 20.45 ? Diretta Tv su #RaiUno #Nazionale #Azzurri #...

Mancini stravolge l'Italia per la sfida di Lisbona : Mancini stravolge l'Italia che alle 20,45 affronta il Portogallo a Lisbona per la seconda giornata della Nations League. Rispetto alla partita di venerdì a Bologna contro la Polonia, finita 1-1, il ct ...

LIVE Portogallo-Italia - Nations League 2019 in DIRETTA : scontro diretto fondamentale - Mancini punta su Chiesa e Immobile : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Italia, match valido per la seconda giornata della Nations League 2019 di calcio. La Nazionale di Roberto Mancini, reduce dal pari 1-1 contro la Polonia a Bologna, va in cerca di un risultato positivo e di una prestazione migliore, sotto il profilo del gioco, di quella della prima uscita. Il ct ha diverse problematiche da risolvere ed è chiaro che in un torneo nel quale ci si gioca la ...

Portogallo-Italia - le scelte del Ct Mancini : novità Lazzari e Bonaventura : Tutto pronto per Portogallo-Italia, Roberto Mancini ha in mente alcune novità relative agli uomini che comporranno il suo 4-3-3 La Nazionale di Roberto Mancini cambia volto ma non modulo in vista della gara di questa sera contro il Portogallo. Il Ct azzurro continua a presentare il suo amato 4-3-3, adatto alle caratteristiche dei calciatori della rosa dell’Italia. Oggi però, vi saranno alcune novità rispetto all’incontro con la ...