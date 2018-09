ilfoglio

: Islam e islamismo sono la stessa cosa. E la globalizzazione è un’altra religione, scrive lo scrittore algerino Boua… - ilfoglio_it : Islam e islamismo sono la stessa cosa. E la globalizzazione è un’altra religione, scrive lo scrittore algerino Boua… - LozziGallo : @Peter_Italy Non si parla di Islam, ma di Islamismo. Il problema è che è difficile distinguerli. - 1282Ugo : @ImolaOggi L'islam e' antisemita sin dalla prima sura del corano,del resto nazismo e islamismo nella II guerra mond… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) "Per me, l’e l’ismola: l’ha portato all’ismo che ha portato al jihadismo. Tutte queste religioni hanno la loro ombra. Quando parliamo di cattolicesimo arriviamo rapidamente a San Bartolomeo. Non possiamo dissociarci o siamo politicamente corretti. L’svil