iPhone XS | Apple Watch e iPad Pro | tutte le novità Apple in arrivo il 12 settembre

Apple - i nuovi iPhone sempre più vicini : cosa aspettarsi dall’evento del 12 settembre : Il 12 settembre si terrà l’attesissima conferenza Apple durante la quale sarà svelata la nuova generazione di iPhone. Il Keynote – così vengono chiamati questi eventi dell’azienda di Cupertino – di settembre ha storicamente catalizzato l’attenzione mediatica del settore hi-tech. Questa volta l’attesa è rivolta soprattutto a quello che dovrebbe essere lo smartphone economico della società guidata da Tim Cook, ...

Grande attesa per l’evento Apple : nuovi iPhone in arrivo - svelato il design [FOTO] : Apple ha invitato la stampa nel quartier generale di Cupertino, in California, il 12 settembre: l’azienda dovrebbe presentare i nuovi iPhone, un Apple Watch e agli auricolari senza fili AirPods. Grande attesa quindi per i nuovi melafonini, che dovrebbero essere 3: spetterà al Ceo Tim Cook illustrare gli aggiornamenti dell’iPhone X (uno da 5,8 pollici e uno Plus da 6,5 pollici). Due dispositivi sarebbero caratterizzati da uno schermo ...

Apple richiama degli iPhone 8 per un problema di fabbrica : Solo qualche tempo fa si era infiammata la polemica riguardo ad Apple e degli aggiornamenti che andavano a peggiorare i vecchi device, ad oggi un altro caso ha investito la società di Cupertino, questa volta con gli iPhone 8. Infatti Apple ha dovuto richiamare un bel numero di iPhone 8 venduti tra il Settembre 2017, quindi al momento dell’uscita, a Marzo 2018. Infatti i primi modelli usciti dalle fabbriche soffrono di un problema di ...

E se il prossimo top di gamma Apple si chiamasse iPhone XS Max? : 12 Settembre 2018. Apple presenterà la nuova line up di prodotti. Nel dettaglio, vedremo il nuovo Apple watch ed i nuovi iPhone. Ci sarà anche un nuovo iPad? Vedremo! Stando alle notizie trapelate in rete, quest’anno Apple dovrebbe presentare tre modelli di iPhone: una rivisitazione dell’attuale iPhone X, un nuovo iPhone “Plus” ed in fine un iPhone più economico rispetto agli altri due appena citati. Da giorni ormai ci si ...

Apple : ecco il prezzo del nuovo iPhone - Goldman Sachs ottimista : Apple è pronta a lanciare nuovi modelli di iPhone il prossimo 12 settembre con prezzi che oscillano sugli 849 dollari.Come rivela in un report Goldman Sachs che si mostra più ottimista sul titolo del ...

Apple - nuovi iPhone e non solo : le anticipazioni dall'evento del 12/9 : Il keynote della Mela sarà l'occasione per svelare gli smartphone di quest'anno. Ma ci sarà anche altro. Ecco cosa sappiamo (e cosa immaginiamo)

Nuovi Apple iPhone XS e Watch 4 : pubblicate per errore le immagini : I Nuovi Apple iPhone XS e Watch 4 saranno presentati dalla casa di Cupertino il 12 settembre prossimo, ma qualche ora fa le foto dei Nuovi prodotti sono erroneamente state visibili online il tempo necessario per essere salvate dai più curiosi. Un errore infatti avrebbe svelato con un po' di anticipo caratteristiche e forme dei Nuovi device, permettendo di trarre alcune conclusioni sulle novità introdotte.In primis i successori dell"attuale ...

Apple rilancia - il 12 settembre svelerà 3 nuovi iPhone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tecnologia - grande attesa per l’evento Apple : nuovi iPhone - AirPods e Watch : Apple ha invitato la stampa nel quartier generale di Cupertino, in California, il 12 settembre: l’azienda presenterà i nuovi iPhone, un Apple Watch e agli auricolari senza fili AirPods. grande attesa quindi per i nuovi melafonini, che dovrebbero essere 3: spetterà al Ceo Tim Cook illustrare gli aggiornamenti dell’iPhone X (uno da 5,8 pollici e uno Plus da 6,5 pollici). Due dispositivi sarebbero caratterizzati da uno schermo Oled su ...

Apple Special Event - il 12 settembre evento speciale per i nuovi iPhone : E' il 12 settembre il giorno scelto da Apple per presentare al mondo la nuova linea di iPhone e Apple Watch. L'Evento Speciale si svolgerà a Cupertino, California e, come sempre, sarà possibile seguirlo in diretta streaming sulla pagina dedicata . Sono tante le ...

Apple : nuovo evento il 12 settembre. La nuova generazione di iPhone 2018 è vicina : Ormai ci siamo. E’ uno degli eventi annuali più attesi da milioni di appassionati di tecnologia nel mondo, sempre anticipato da mesi di indiscrezioni che ne rivelano possibili dettagli. Stiamo parlando dell’ormai tradizionale evento annuale organizzato da Apple per portare alla luce alcuni dei suoi prodotti più attesi dal pubblico, in vista della stagione natalizia dei prossimi mesi che segna generalmente un boom delle ...

NUOVI iPhone ED APPLE WATCH - LE FOTO UFFICIALI/ Ultime notizie : trafugati in rete gli scatti dei nuovi device : nuovi IPHONE ed APPLE WATCH, ecco come saranno. Ultime notizie Keynote: saranno presentati il 12 settembre in uno speciale evento APPLE nella sede della multinazionale(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Anteprima Apple iPhone XS E Watch Series 4 : Apple iPhone XS e Watch Series 4 svelati dalle prime immagini. Ecco come saranno Apple iPhone XS E Watch Series 4: svelati in Anteprima da queste immagini rubate Ecco i nuovi Apple iPhone XS E Watch Series 4 Ci siamo: pochi giorni prima dell’evento del 12 Settembre, ecco che Apple si è fatta sfuggire le prime immagini […]

Anteprima Apple iPhone XS E Watch Series 4 : Apple iPhone XS e Watch Series 4 svelati dalle prime immagini. Ecco come saranno Apple iPhone XS E Watch Series 4: svelati in Anteprima da queste immagini rubate Ecco i nuovi Apple iPhone XS E Watch Series 4 Ci siamo: pochi giorni prima dell’evento del 12 Settembre, ecco che Apple si è fatta sfuggire le prime immagini […]