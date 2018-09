Iper ammortamento | cosa cambia con il decreto dignità

leggioggi

(Di lunedì 10 settembre 2018) Tra le novità fiscali previste dal “” (87/2018) quella che si configura tra le più rilevanti viene individuata all’ articolo 7 del testo convertito successivamente nella legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha modificato la disciplina dell’con il preciso scopo di ancorare il beneficio agli investimenti effettuati in Italia. Il bonus fiscale dell’secondo la nuova disposizione spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia. Scopo della norma è quello di garantire la fruizione dell’agevolazione solamente agli investimenti in beni di cui all’allegato A alla legge di bilancio 2017 che vengono collocati in strutture situate nel territorio dello Stato, e che non vengono ceduti prima del termine del periodo di. Ilprevede anche un apposito meccanismo di recupero ad ...