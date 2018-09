Inventano “legge Salvini” per truffare anziani | arrestati 3 nomadi

ilgiornale

: Torino, si inventano una legge Salvini per truffare gli anziani: tre arresti - gazzettamantova : Torino, si inventano una legge Salvini per truffare gli anziani: tre arresti - GrifoRampante : Torino, per truffare gli anziani si inventano una 'legge Salvini': tre arresti - gazzettamodena : La nuova truffa in nome di una fantomatica Legge Salvini VIDEO -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Tredi etnia sinti, Armandino e Irma Cena di 45 e 51 anni ed Erika Grimaldi di 46 anni, sono statidagli uomini della squadra mobile di Torino per truffe ai danni di.I malviventi si fingevano direttori di banca e, citando una fittizia "legge Salvini" che consisteva in una dichiarazione obbligatoria dell'oro e del denaro custodito in casa, convincevano ignari, e un po" ingenui, pensionati a consegnare loro denaro, gioielli e bancomat con i Pin.La polizia li ha intercettati a Genova, dopo un lungo pedinamento, cogliendoli sul fatto mentre tentavano l"ennesima truffa ai danni di una anziana. La banda di, infatti, compiva le loro azioni tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Nel corso di alcune perquisizioni, gli agenti hanno anche sequestrato una Porsche Macan, utilizzata dai malviventi per mettere a segno i colpi che, secondo l"accusa, ad oggi ammonterebbero a ...